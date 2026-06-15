Angelina Mango è l’ospite del nuovo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, online da oggi. Alla scrivania di Cattelan la cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, racconta il percorso di crescita dopo un periodo di pausa e i progetti in arrivo.

Un ritorno che la stessa artista descrive come la ripresa di un dialogo con se stessa, dopo un anno e mezzo lontana dalla scena.

“La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo ha delle cose in più da dire, delle cose che ha imparato. Mi sono presa il mio tempo e adesso mi sento molto diversa, forse in meglio. Sono un po’ più tranquilla. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi.

Per un attimo ho avuto paura che tutti si scordassero di me, ma questo timore è passato subito. Anche se si fossero dimenticati, mi piace ripresentarmi con questo disco e con la persona che sono adesso.”