Angelina Mango è l’ospite del nuovo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, online da oggi. Alla scrivania di Cattelan la cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, racconta il percorso di crescita dopo un periodo di pausa e i progetti in arrivo.
Un ritorno che la stessa artista descrive come la ripresa di un dialogo con se stessa, dopo un anno e mezzo lontana dalla scena.
“La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo ha delle cose in più da dire, delle cose che ha imparato. Mi sono presa il mio tempo e adesso mi sento molto diversa, forse in meglio. Sono un po’ più tranquilla. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi.
Per un attimo ho avuto paura che tutti si scordassero di me, ma questo timore è passato subito. Anche se si fossero dimenticati, mi piace ripresentarmi con questo disco e con la persona che sono adesso.”
Angelina Mango, da caramé a Canto d’amore con Marco Mengoni
Il ritorno passa dalla musica. Dopo l’uscita a sorpresa, lo scorso ottobre, del secondo album caramé e un tour primaverile nei teatri con dodici date sold out, il 12 giugno Angelina Mango ha pubblicato il nuovo singolo con Marco Mengoni, Canto d’amore, brano corale dall’anima mediterranea accompagnato dal videoclip ufficiale.
Nel podcast la cantautrice spiega perché, per lei, la sincerità resta il punto di partenza di tutto, anche a costo di esporsi.
“Non avrebbe avuto senso per me fare musica senza dire cose vere, e parlare di quanto fosse tutto pazzesco, quando non lo era per me. E caramé è questo. Credo ripaghi sempre il fatto che ci sia qualcosa di vero, anche sofferto, ma vero. Quello che voglio è fare musica.
Nel tour di marzo, per esempio, ho completamente escluso tutto ciò che riguardasse vestiti, fitting, trucco e parrucco. Volevo togliere tutta quella parte, andare lì e fare musica, ma non perché tutto il resto sia sbagliato. Adesso piano piano sto cercando di recuperare e riprendere anche quella parte.”
L’estate la riporterà dal vivo con Nina canta nei teatri d’estate, nove date a luglio nei teatri e negli anfiteatri all’aperto italiani.
La teoria della frutta di Angelina Mango
Accanto al racconto sulla musica e sulla crescita, nel podcast c’è spazio anche per il lato più ironico e creativo dell’artista, che a Cattelan confida una delle sue nuove teorie. La frutta, spiega, è il suo modo per leggere la realtà.
“Secondo me un po’ tutto può essere spiegato con la frutta. Se tu guardi l’interno di una banana è una faccia sorridente, triste o arrabbiata, ha un’espressione. C’era una banana che l’altro giorno era uguale al mio cane. Anche gli agrumi, per esempio, assomigliano moltissimo agli occhi, all’iride. Quando vedo queste somiglianze smatto.”
L’episodio completo di Supernova con Angelina Mango è disponibile dal 15 giugno 2026.