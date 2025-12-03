3 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
3 Dicembre 2025

Angelina Mango con l’uscita del vinile di caramé, annuncia “Nina canta nei teatri”: date e biglietti

Un viaggio intimo tra musica, storie e nuovi arrangiamenti in dieci teatri italiani

Tour di All Music Italia
Angelina Mango annuncia il tour teatrale Nina canta nei teatri 2026
Condividi su:

Angelina Mango tour 2026, date e biglietti.

Angelina riporta “Nina” nei teatri dopo l’uscita a sorpresa di caramé, disco in uscita venerdì 5 dicembre anche in formato fisico, cd e vinile autografato, la cantautrice annuncia oggi NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale prodotto da Live Nation che partirà il 2 marzo 2026 da Napoli e toccherà dieci città italiane. Un formato diverso, più intimo, quasi uno studio aperto al pubblico.

Nina canta nei teatri: un tour che nasce dall’urgenza di condividere

Il 16 ottobre Angelina aveva scelto di pubblicare a sorpresa caramé (Latarma Records/ADA Music Italy): “15 tracce +1” che aprivano un varco diretto nella sua vita. Oggi arriva l’annuncio di un tour quasi inevitabile, che porta quel mondo nella dimensione più adatta: un teatro in cui ascoltare, lasciarsi attraversare dai brani e dalle storie che li hanno generati.

Sul palco ci sarà la sua “Nina”, il suo sguardo più vulnerabile e sincero. Un live senza barriere, costruito tra arrangiamenti nuovi, momenti intimi e sezioni suonate con una superband. Una vera immersione nel processo creativo.

Le date del tour – Nina canta nei teatri

2 marzo 2026 – Napoli – Teatro Augusteo
4 marzo 2026 – Roma – Auditorium Conciliazione
7 marzo 2026 – Catania – Teatro Metropolitan
9 marzo 2026 – Palermo – Teatro Golden
12 marzo 2026 – Bari – Teatro Team
16 marzo 2026 – Torino – Teatro Colosseo
18 marzo 2026 – Bologna – Teatro Europa Auditorium
21 marzo 2026 – Fermo – Teatro dell’Aquila
24 marzo 2026 – Firenze – Teatro Verdi
27 marzo 2026 – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 2

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 3

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
area sanremo 2025 iscritti 4

Area Sanremo 2025: quasi 450 iscritti tra ex talent, case discografiche e una carica di emergenti
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 5

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Gli otto talenti di Amici 2025 con i loro inediti 6

Amici 25, le pagelle dei primi inediti. L'inspiegabile Opi, il rischio emulazione, Blanco che aleggia nell'aria
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata 8

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno e un ritiro a sorpresa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.