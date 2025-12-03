Angelina Mango con l’uscita del vinile di caramé, annuncia “Nina canta nei teatri”: date e biglietti

Angelina Mango tour 2026, date e biglietti.

Angelina riporta “Nina” nei teatri dopo l’uscita a sorpresa di caramé, disco in uscita venerdì 5 dicembre anche in formato fisico, cd e vinile autografato, la cantautrice annuncia oggi NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale prodotto da Live Nation che partirà il 2 marzo 2026 da Napoli e toccherà dieci città italiane. Un formato diverso, più intimo, quasi uno studio aperto al pubblico.

Nina canta nei teatri: un tour che nasce dall’urgenza di condividere

Il 16 ottobre Angelina aveva scelto di pubblicare a sorpresa caramé (Latarma Records/ADA Music Italy): “15 tracce +1” che aprivano un varco diretto nella sua vita. Oggi arriva l’annuncio di un tour quasi inevitabile, che porta quel mondo nella dimensione più adatta: un teatro in cui ascoltare, lasciarsi attraversare dai brani e dalle storie che li hanno generati.

Sul palco ci sarà la sua “Nina”, il suo sguardo più vulnerabile e sincero. Un live senza barriere, costruito tra arrangiamenti nuovi, momenti intimi e sezioni suonate con una superband. Una vera immersione nel processo creativo.

Le date del tour – Nina canta nei teatri

2 marzo 2026 – Napoli – Teatro Augusteo

4 marzo 2026 – Roma – Auditorium Conciliazione

7 marzo 2026 – Catania – Teatro Metropolitan

9 marzo 2026 – Palermo – Teatro Golden

12 marzo 2026 – Bari – Teatro Team

16 marzo 2026 – Torino – Teatro Colosseo

18 marzo 2026 – Bologna – Teatro Europa Auditorium

21 marzo 2026 – Fermo – Teatro dell’Aquila

24 marzo 2026 – Firenze – Teatro Verdi

27 marzo 2026 – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





