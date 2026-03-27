Angelina Mango porta il tour in streaming: fuori le live di “La noia” e altri brani

Angelina Mango attualmente impegnata con i live di Nina canta nei teatri e dal palco del Teatro Verdi di Firenze ha condiviso una novità legata proprio a questo nuovo capitolo: l’uscita di quattro brani in una nuova versione live-
Durante il concerto, la cantautrice ha annunciato l’uscita di alcune versioni live tratte dallo spettacolo: quattro brani registrati nel tour fuori su tutte le piattaforme venerdì 27 marzo 2026.
Angelina Mango pubblica le live version del tour
I brani scelti fanno parte del repertorio più recente e rappresentano alcuni dei momenti centrali del live. Si tratta di:
- Melodrama
- Smile
- Che t’o dico a fa
- La noia
Queste versioni nascono direttamente dal palco del tour nei teatri, costruito come un racconto continuo tra musica e dimensione personale.
Il tour Nina canta nei teatri
Il nuovo tour segna il ritorno dal vivo di Angelina Mango dopo l’uscita, a fine 2025, di uno dei dischi più rilevanti della sua fase artistica. Lo spettacolo è pensato come un percorso narrativo che attraversa i temi dell’album caramé, tra crescita personale e identità.
La scaletta alterna brani recenti e momenti più legati al repertorio già conosciuto, mantenendo una struttura fluida tra parti intime e aperture più ritmate.
La scaletta del concerto
Questa la scaletta portata sul palco durante il tour:
Intro + La noia
La vita va presa a morsi
Io e io
Ci siamo persi la fine
Gioielli di famiglia
Come un bambino
7up
Pacco fragile
Melodrama
Aiaiai
Nina canta
Che t’o dico a fa
Edmund e Lucy
Tutto all’aria
Mani vuote
Smile
Le scarpe slacciate
Cosìcosìcosìcosì
My Love
Bomba a mano
Fila indiana
Velo sugli occhi
Igloo
Caramé
Le date del tour
21 febbraio – Mantova – PalaUnical Teatro
2 marzo – Napoli – Teatro Augusteo
4 marzo – Roma – Auditorium Conciliazione
7 marzo – Catania – Teatro Metropolitan
9 marzo – Palermo – Teatro Golden
12 marzo – Bari – Teatro Team
16 marzo – Torino – Teatro Colosseo
18 marzo – Bologna – Teatro Europa Auditorium
21 marzo – Fermo – Teatro dell’Aquila
24 marzo – Firenze – Teatro Verdi
27 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber
28 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber