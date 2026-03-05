Angelina Mango, la scaletta del tour Nina canta nei teatri: tutte le canzoni del concerto

Qual è la scaletta del tour Nina canta nei teatri di Angelina Mango? Dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, la cantautrice è attesa questa sera all’Auditorium Conciliazione di Roma con un’altra data sold out. Ecco tutte le canzoni del concerto.
Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, comprende dodici concerti nei principali teatri italiani tutti esauriti. Uno spettacolo intimo e suonato che porta sul palco i brani del nuovo album caramé, pubblicato a sorpresa il 16 ottobre.
L’album arriva a un anno e mezzo da poké melodrama, il primo disco della cantautrice pubblicato nel 2024. In caramé Angelina Mango racconta pensieri, ricordi e riflessioni personali come in una sorta di diario musicale.
La scaletta del tour Nina canta nei teatri
Ecco la scaletta del concerto di Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri, con tutte le canzoni portate sul palco durante lo spettacolo.
- Intro + La noia
- La vita va presa a morsi
- Io e io
- Ci siamo persi la fine
- Gioielli di famiglia
- Come un bambino
- 7up
- Pacco fragile
- Melodrama
- Aiaiai
- Nina canta
- Che t’o dico a fa
- Edmund e Lucy
- Tutto all’aria
- Mani vuote
- Smile
- Le scarpe slacciate
- Cosìcosìcosìcosì
- My Love
- Bomba a mano
- Fila indiana
- Velo sugli occhi
- Igloo
- Caramé
La scaletta del tour Nina canta nei teatri segue il percorso emotivo dell’album caramé, alternando i brani più recenti alle canzoni più amate del repertorio di Angelina Mango.
Quali canzoni canta Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri
Lo spettacolo è costruito come un racconto musicale che attraversa i temi centrali del nuovo disco: la crescita personale, il rapporto con la famiglia e la ricerca della propria identità artistica.
Il concerto si apre con La noia, il brano con cui Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, e prosegue con una scaletta che alterna momenti più intimi ad altri più energici.
Il palco di Nina canta nei teatri
Per questo tour il palco è stato disegnato direttamente da Angelina Mango, che ha scelto di trasformarlo in una vera e propria casa con pochi elementi essenziali pensati per mettere al centro la musica.
Tra gli oggetti scenici spicca un letto a castello verde, ispirato a quello che Angelina condivideva da bambina con il fratello Filippo Mango. Un elemento simbolico che torna in scena durante l’esecuzione di Edmund e Lucy, il brano dedicato proprio al loro rapporto.
Accanto al letto è presente una libreria con vinili, spartiti musicali e oggetti personali, mentre uno specchio vintage anni Settanta richiama l’ambiente domestico della cantante.
L’idea è quella di portare il pubblico dentro una dimensione quasi privata, come se gli spettatori fossero seduti accanto ad Angelina nel suo studio o nella sua casa.
La band che accompagna Angelina Mango
Ad accompagnare Angelina Mango sul palco c’è una band costruita su misura per valorizzare le sonorità del nuovo album.
- Filippo Mango – batteria
- Umberto Scaramozza – chitarra
- Filippo Tost – basso e contrabbasso
- Marta Canuscio – percussioni e synth a fiato
- Davide Rasetti – piano e tastiere
- Giulia Gentile – violoncello
- Sofia Volpiana – violino
La presenza degli archi e degli strumenti acustici contribuisce a creare un sound emotivo e teatrale, perfettamente in linea con la dimensione dello spettacolo.
Le date del tour Nina canta nei teatri
- 21 febbraio – Mantova – PalaUnical Teatro (data zero)
- 2 marzo – Napoli – Teatro Augusteo
- 4 marzo – Roma – Auditorium Conciliazione
- 7 marzo – Catania – Teatro Metropolitan
- 9 marzo – Palermo – Teatro Golden
- 12 marzo – Bari – Teatro Team
- 16 marzo – Torino – Teatro Colosseo
- 18 marzo – Bologna – Teatro Europa Auditorium
- 21 marzo – Fermo – Teatro dell’Aquila
- 24 marzo – Firenze – Teatro Verdi
- 27 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber
- 28 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber
Un tour completamente sold out che conferma il forte legame tra Angelina Mango e il suo pubblico in questa nuova fase del suo percorso artistico.