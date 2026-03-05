5 Marzo 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
5 Marzo 2026

Angelina Mango, la scaletta del tour Nina canta nei teatri: tutte le canzoni del concerto

Quali canzoni canta Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri

Tour di All Music Italia
Angelina Mango durante il tour Nina canta nei teatri con la scaletta del concerto dedicato all’album caramé
Condividi su:

Qual è la scaletta del tour Nina canta nei teatri di Angelina Mango? Dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, la cantautrice è attesa questa sera all’Auditorium Conciliazione di Roma con un’altra data sold out. Ecco tutte le canzoni del concerto.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, comprende dodici concerti nei principali teatri italiani tutti esauriti. Uno spettacolo intimo e suonato che porta sul palco i brani del nuovo album caramé, pubblicato a sorpresa il 16 ottobre.

L’album arriva a un anno e mezzo da poké melodrama, il primo disco della cantautrice pubblicato nel 2024. In caramé Angelina Mango racconta pensieri, ricordi e riflessioni personali come in una sorta di diario musicale.

La scaletta del tour Nina canta nei teatri

Ecco la scaletta del concerto di Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri, con tutte le canzoni portate sul palco durante lo spettacolo.

  • Intro + La noia
  • La vita va presa a morsi
  • Io e io
  • Ci siamo persi la fine
  • Gioielli di famiglia
  • Come un bambino
  • 7up
  • Pacco fragile
  • Melodrama
  • Aiaiai
  • Nina canta
  • Che t’o dico a fa
  • Edmund e Lucy
  • Tutto all’aria
  • Mani vuote
  • Smile
  • Le scarpe slacciate
  • Cosìcosìcosìcosì
  • My Love
  • Bomba a mano
  • Fila indiana
  • Velo sugli occhi
  • Igloo
  • Caramé

La scaletta del tour Nina canta nei teatri segue il percorso emotivo dell’album caramé, alternando i brani più recenti alle canzoni più amate del repertorio di Angelina Mango.

Quali canzoni canta Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri

Lo spettacolo è costruito come un racconto musicale che attraversa i temi centrali del nuovo disco: la crescita personale, il rapporto con la famiglia e la ricerca della propria identità artistica.

Il concerto si apre con La noia, il brano con cui Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, e prosegue con una scaletta che alterna momenti più intimi ad altri più energici.

Il palco di Nina canta nei teatri

Per questo tour il palco è stato disegnato direttamente da Angelina Mango, che ha scelto di trasformarlo in una vera e propria casa con pochi elementi essenziali pensati per mettere al centro la musica.

Tra gli oggetti scenici spicca un letto a castello verde, ispirato a quello che Angelina condivideva da bambina con il fratello Filippo Mango. Un elemento simbolico che torna in scena durante l’esecuzione di Edmund e Lucy, il brano dedicato proprio al loro rapporto.

Accanto al letto è presente una libreria con vinili, spartiti musicali e oggetti personali, mentre uno specchio vintage anni Settanta richiama l’ambiente domestico della cantante.

L’idea è quella di portare il pubblico dentro una dimensione quasi privata, come se gli spettatori fossero seduti accanto ad Angelina nel suo studio o nella sua casa.

La band che accompagna Angelina Mango

Ad accompagnare Angelina Mango sul palco c’è una band costruita su misura per valorizzare le sonorità del nuovo album.

  • Filippo Mango – batteria
  • Umberto Scaramozza – chitarra
  • Filippo Tost – basso e contrabbasso
  • Marta Canuscio – percussioni e synth a fiato
  • Davide Rasetti – piano e tastiere
  • Giulia Gentile – violoncello
  • Sofia Volpiana – violino

La presenza degli archi e degli strumenti acustici contribuisce a creare un sound emotivo e teatrale, perfettamente in linea con la dimensione dello spettacolo.

Le date del tour Nina canta nei teatri

  • 21 febbraio – Mantova – PalaUnical Teatro (data zero)
  • 2 marzo – Napoli – Teatro Augusteo
  • 4 marzo – Roma – Auditorium Conciliazione
  • 7 marzo – Catania – Teatro Metropolitan
  • 9 marzo – Palermo – Teatro Golden
  • 12 marzo – Bari – Teatro Team
  • 16 marzo – Torino – Teatro Colosseo
  • 18 marzo – Bologna – Teatro Europa Auditorium
  • 21 marzo – Fermo – Teatro dell’Aquila
  • 24 marzo – Firenze – Teatro Verdi
  • 27 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber
  • 28 marzo – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber

Un tour completamente sold out che conferma il forte legame tra Angelina Mango e il suo pubblico in questa nuova fase del suo percorso artistico.

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 1

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
Carlo Conti a Sanremo 2026 2

Carlo Conti a Radio Toscana: "Per me il brano più bello di Sanremo 2026 era quello di Fedez e Masini"
Carlo Conti durante Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 5

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 6

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 7

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato
Sanremo 2026 dati streaming Spotify classifica artisti 8

Sanremo 2026, lo streaming cambia la classifica: Samurai Jay domina, Sal Da Vinci vola all’estero
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 10

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel

Cerca su A.M.I.