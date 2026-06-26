26 Giugno 2026
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Classifiche FIMI 26 2026: Ultimo debutta in doppia vetta. Nei singoli comanda ancora Samurai Jay

Anna debutta in Top 10 con il nuovo singolo in attesa dell'uscita del disco.

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Classifiche FIMI settimana 26 2026: Ultimo in vetta ad album e fisico, Samurai Jay primo nei singoli
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Le classifiche FIMI della settimana 26 del 2026 portano una doppietta firmata Ultimo: il cantautore romano debutta direttamente al primo posto sia nella Top Album sia nella classifica del fisico con Il Giorno Che Aspettavo. Ma nei singoli c’è un dominio che non si arresta da diciassette settimane.

Classifica FIMI Album: Ultimo debutta in vetta

Ultimo entra direttamente al numero uno con Il Giorno Che Aspettavo, spingendo al quinto posto Olivia Rodrigo, leader della scorsa settimana. Sul podio risalgono Geolier con Tutto è possibile (dal 3 al 2) e Olly, che con Tutta Vita (Sempre) guadagna la terza posizione dopo 87 settimane di permanenza e in attesa dell’uscita della versione live del disco.

Settimana di movimenti anche nella parte alta della graduatoria, con Achille Lauro che scende dal secondo al settimo posto e Bresh stabile tra i primi sei con Mediterraneo (Dopo Il Mare).

Nuove entrate Top 100 Album

Oltre al debutto in vetta di Ultimo, l’altra grande nuova entrata della settimana è Fabri Fibra, che si piazza al tredicesimo posto con Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe), la riedizione del suo ultimo album. Debuttano in classifica anche i Litfiba con la riedizione live 12/5/87 (Aprite I Vostri Occhi) e Antonello Venditti con Daje!, mentre tra i big italiani entra in Top 100 anche Tommaso Paradiso con Casa Paradiso.

Top 20 Album FIMI

# Titolo e artista Trend
1 Il Giorno Che Aspettavo – Ultimo (Ultimo Records) NEW
2 Tutto è possibile – Geolier (Atlantic) ▲ 1
3 Tutta Vita (Sempre) – Olly (Epic) ▲ 3
4 Vangelo – Shiva (Milano Ovest / Columbia) =
5 You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love – Olivia Rodrigo (EMI) ▼ 4
6 Mediterraneo (Dopo Il Mare) – Bresh (Epic) ▼ 1
7 Comuni Immortali – Achille Lauro (Atlantic) ▼ 5
8 Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (Rimas Entertainment) =
9 Amatore – Samurai Jay (Island) =
10 Dio Lo Sa – Atto II – Geolier (Atlantic) =
11 Anche Gli Eroi Muoiono – Kid Yugi (EMI) ▲ 2
12 La Bellavita – Artie 5ive (Trenches Records / Warner Records) ▼ 1
13 Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe) – Fabri Fibra (Epic) NEW
14 Il Supervissuto (O.S.T.) – Vasco Rossi (EMI) ▲ 3
15 Ryan Ted – Tedua (Epic) ▼ 3
16 Santissimo – Sayf (La Santa / Atlantic) ▼ 1
17 È O G. – G.Mineiro, Succo & Flatpearl (EMI) ▼ 3
18 Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) – Michael Jackson (Legacy Recordings) ▼ 2
19 Disincanto – Madame (Sugar) ▲ 4
20 Sacro – Serena Brancale (Isola degli Artisti / Atlantic) ▼ 2
Continua

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