Le classifiche FIMI della settimana 26 del 2026 portano una doppietta firmata Ultimo: il cantautore romano debutta direttamente al primo posto sia nella Top Album sia nella classifica del fisico con Il Giorno Che Aspettavo. Ma nei singoli c’è un dominio che non si arresta da diciassette settimane.

Classifica FIMI Album: Ultimo debutta in vetta

Ultimo entra direttamente al numero uno con Il Giorno Che Aspettavo, spingendo al quinto posto Olivia Rodrigo, leader della scorsa settimana. Sul podio risalgono Geolier con Tutto è possibile (dal 3 al 2) e Olly, che con Tutta Vita (Sempre) guadagna la terza posizione dopo 87 settimane di permanenza e in attesa dell’uscita della versione live del disco.

Settimana di movimenti anche nella parte alta della graduatoria, con Achille Lauro che scende dal secondo al settimo posto e Bresh stabile tra i primi sei con Mediterraneo (Dopo Il Mare).

Nuove entrate Top 100 Album

Oltre al debutto in vetta di Ultimo, l’altra grande nuova entrata della settimana è Fabri Fibra, che si piazza al tredicesimo posto con Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe), la riedizione del suo ultimo album. Debuttano in classifica anche i Litfiba con la riedizione live 12/5/87 (Aprite I Vostri Occhi) e Antonello Venditti con Daje!, mentre tra i big italiani entra in Top 100 anche Tommaso Paradiso con Casa Paradiso.

Top 20 Album FIMI