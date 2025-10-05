5 Ottobre 2025
Amici
Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera

Nella puntata con ospiti Gaia e Sarah Toscano, sono cinque gli allievi a rischio: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde

Amici 25 pagelle seconda puntata
Amici 25: le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano, in onda domenica 5 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicale Gaia, Sarah Toscano e Mida, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Nuda e Semplicemente, cinque allievi sono già a rischio: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde.

Il motivo? Frasa e Matilde si sono classificati ultimi nelle rispettive gare di canto e di ballo, mentre Flavia, Anna e Michele sono stati mandati in sfida dai propri compagni. Quest’anno è stato infatti introdotto un nuovo meccanismo, le caselle gialle“, che obbliga tutti i cantanti e i ballerini ad esprimere un voto segreto per decidere chi è l’anello debole della classe tra il penultimo e il terzultimo in classifica.

Sarah Toscano ad Amici 25

amici 25: Le gare di canto e ballo

Durante la seconda puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Garrison Rochelle e Kledi Kadiu.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Maria Rosaria balla Walking On Sunshine di Katrina and the Waves
  • Plasma canta Insuperabile di Rkomi
  • Emiliano balla Paura Mai di Ultimo
  • Flavia canta La Tana Del Granchio di Bresh
  • Alessio balla Industry Baby di Lil Nas X
  • Penelope canta Tu Si ‘Na Cosa Grande di Domenico Modugno
  • Alex balla 50 Special dei Lunapop
  • Opi canta Fragole Buone Buone di Luca Carboni
  • Tommaso balla Save The Last Dance For Me di Michael Bublé
  • Michelle canta Material Girl di Madonna
  • Pierpaolo balla A Me Me Piace ‘O Blues di Pino Daniele
  • Riccardo canta Margherita di Riccardo Cocciante
  • Matilde balla Malafemmina di Totò
  • Valentina canta Solo 3 Min dei Negramaro
  • Anna balla Io T’o Giur’ feat Sfera Ebbasta di Geolier
  • Michele canta Viva La Vida dei Coldplay
  • Frasa canta The Lazy Song di Bruno Mars
  • GARD canta Ritornerai di Bruno Lauzi

Paola Turci ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA ILARY BLASI E PAOLA TURCI

  1. Valentina
  2. Gard
  3. Plasma
  4. Penelope e Riccardo
  5. Opi
  6. Michelle
  7. Flavia
  8. Michele
  9. Frasa (va in sfida)

Frasa non è il solo ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Michele. Penelope non riesce, però, ad esprimere una preferenza e così i due allievi decidono di andare entrambi in sfida.

GARA BALLO GIUDICATA DA GARRISON ROCHELLE E KLEDI KADIU

  1. Emiliano
  2. Alessio
  3. Alex e Pierpaolo
  4. Tommaso
  5. Maria Rosaria
  6. Anna
  7. Matilde (va in sfida)

Matilde non è la sola ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Anna, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della seconda puntata di Amici 25.

