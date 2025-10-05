Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera

Amici 25: le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano, in onda domenica 5 ottobre 2025.
Nella puntata con ospiti musicale Gaia, Sarah Toscano e Mida, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Nuda e Semplicemente, cinque allievi sono già a rischio: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde.
Il motivo? Frasa e Matilde si sono classificati ultimi nelle rispettive gare di canto e di ballo, mentre Flavia, Anna e Michele sono stati mandati in sfida dai propri compagni. Quest’anno è stato infatti introdotto un nuovo meccanismo, le “caselle gialle“, che obbliga tutti i cantanti e i ballerini ad esprimere un voto segreto per decidere chi è l’anello debole della classe tra il penultimo e il terzultimo in classifica.
amici 25: Le gare di canto e ballo
Durante la seconda puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto è stato Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Garrison Rochelle e Kledi Kadiu.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.
- Maria Rosaria balla Walking On Sunshine di Katrina and the Waves
- Plasma canta Insuperabile di Rkomi
- Emiliano balla Paura Mai di Ultimo
- Flavia canta La Tana Del Granchio di Bresh
- Alessio balla Industry Baby di Lil Nas X
- Penelope canta Tu Si ‘Na Cosa Grande di Domenico Modugno
- Alex balla 50 Special dei Lunapop
- Opi canta Fragole Buone Buone di Luca Carboni
- Tommaso balla Save The Last Dance For Me di Michael Bublé
- Michelle canta Material Girl di Madonna
- Pierpaolo balla A Me Me Piace ‘O Blues di Pino Daniele
- Riccardo canta Margherita di Riccardo Cocciante
- Matilde balla Malafemmina di Totò
- Valentina canta Solo 3 Min dei Negramaro
- Anna balla Io T’o Giur’ feat Sfera Ebbasta di Geolier
- Michele canta Viva La Vida dei Coldplay
- Frasa canta The Lazy Song di Bruno Mars
- GARD canta Ritornerai di Bruno Lauzi
GARA CANTO GIUDICATA DA ILARY BLASI E PAOLA TURCI
- Valentina
- Gard
- Plasma
- Penelope e Riccardo
- Opi
- Michelle
- Flavia
- Michele
- Frasa (va in sfida)
Frasa non è il solo ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Michele. Penelope non riesce, però, ad esprimere una preferenza e così i due allievi decidono di andare entrambi in sfida.
GARA BALLO GIUDICATA DA GARRISON ROCHELLE E KLEDI KADIU
- Emiliano
- Alessio
- Alex e Pierpaolo
- Tommaso
- Maria Rosaria
- Anna
- Matilde (va in sfida)
Matilde non è la sola ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Anna, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della seconda puntata di Amici 25.