Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera

Amici 25: le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano, in onda domenica 5 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicale Gaia, Sarah Toscano e Mida, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Nuda e Semplicemente, cinque allievi sono già a rischio: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde.

Il motivo? Frasa e Matilde si sono classificati ultimi nelle rispettive gare di canto e di ballo, mentre Flavia, Anna e Michele sono stati mandati in sfida dai propri compagni. Quest’anno è stato infatti introdotto un nuovo meccanismo, le “caselle gialle“, che obbliga tutti i cantanti e i ballerini ad esprimere un voto segreto per decidere chi è l’anello debole della classe tra il penultimo e il terzultimo in classifica.

amici 25: Le gare di canto e ballo

Durante la seconda puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Garrison Rochelle e Kledi Kadiu.

LE ESIBIZIONI

Maria Rosaria balla Walking On Sunshine di Katrina and the Waves

balla di Plasma canta Insuperabile di Rkomi

canta di Emiliano balla Paura Mai di Ultimo

balla di Flavia canta La Tana Del Granchio di Bresh

canta di Alessio balla Industry Baby di Lil Nas X

balla di Penelope canta Tu Si ‘Na Cosa Grande di Domenico Modugno

canta di Alex balla 50 Special dei Lunapop

balla dei Opi canta Fragole Buone Buone di Luca Carboni

canta di Tommaso balla Save The Last Dance For Me di Michael Bublé

balla di Michelle canta Material Girl di Madonna

canta di Pierpaolo balla A Me Me Piace ‘O Blues di Pino Daniele

balla di Riccardo canta Margherita di Riccardo Cocciante

canta di Matilde balla Malafemmina di Totò

balla di Valentina canta Solo 3 Min dei Negramaro

canta dei Anna balla Io T’o Giur’ feat Sfera Ebbasta di Geolier

balla feat di Michele canta Viva La Vida dei Coldplay

canta dei Frasa canta The Lazy Song di Bruno Mars

canta di GARD canta Ritornerai di Bruno Lauzi

GARA CANTO GIUDICATA DA ILARY BLASI E PAOLA TURCI

Valentina Gard Plasma Penelope e Riccardo Opi Michelle Flavia Michele Frasa (va in sfida)

Frasa non è il solo ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Michele. Penelope non riesce, però, ad esprimere una preferenza e così i due allievi decidono di andare entrambi in sfida.

GARA BALLO GIUDICATA DA GARRISON ROCHELLE E KLEDI KADIU

Emiliano Alessio Alex e Pierpaolo Tommaso Maria Rosaria Anna Matilde (va in sfida)

Matilde non è la sola ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Anna, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

