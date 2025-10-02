2 Ottobre 2025
2 Ottobre 2025

Sarah Toscano racconta il suo Met Gala: “Parla della mia voglia di sognare in grande” (video intervista)

All'interno del disco anche i singoli Taki e Semplicemente feat. Mida

Sarah Toscano Met Gala
All Music Italia ha intervistato Sarah Toscano in occasione dell’uscita del suo primo vero studio album, intitolato Met Gala e disponibile per Warner Music Italia su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a partire da venerdì 3 ottobre.

Sarah Toscano racconta il suo Met Gala

Prima della nostra intervista, la vincitrice di Amici 23 ha avuto occasione di raccontarci qualcosa di più riguardo al suo primo vero progetto discografico, che arriva dopo un anno di lavoro intenso, dopo un Festival di Sanremo dove è entrata da “underdog” come lei stessa si è definita e dopo un’estate di live.

“In alcune canzoni di questo disco ho voluto andare un po’ più alto con la voce. E in questo senso Maledetto ti amo è stato il pezzo più difficile da registrare”, ha dichiarato Sarah, che ha anche aggiunto: “Tutti i brani li ho co-scritti io, ma il disco è un po’ un flusso di coscienza. Dire quale sia stato il pezzo più difficile da scrivere è complesso.

Riguardo al titolo e al significato dell’album, Met Gala, ha spiegato: “Il titolo rappresenta il desiderio di arrivare, di segnarsi degli obiettivi, di sognare in grande. Sarebbe davvero tanta roba”. La cantante ha anche parlato del suo stile: “L’aspetto estetico conta molto: il primo impatto che abbiamo di una persona è il suo abbigliamento. L’outfit è fondamentale. Sto lavorando con la mia stylist, Daniela Dall’Orto, abbinando elementi street ed eleganti, un mix che mi fa sentire a mio agio”.

I brani di Met Gala

Sarah Toscano Met Gala

La copertina di Met Gala di Sarah Toscano

Sarah anche parlato del brano Semplicemente, cantato insieme all’ex collega di Amici Mida, e su di lui ha detto: “Ci vogliamo bene, ci sosteniamo reciprocamente, ci è bastato poco. Amo il suo mondo e volevo fare qualcosa con lui”, e sui loro rapporti ha precisato: “Siamo soltanto buoni amici”. Il pezzo, per il resto, parla di quelle persone che stanno insieme e che sono talmente simili da sviluppare tra di loro dei piccoli problemi relazionali; nonostante queste criticità, sono le stesse persone di cui sentiamo in assoluto più la mancanza quando sono distanti.

Sul processo creativo dell’album, l’artista ha anche raccontato: “Ho voluto giocare tanto. Caos è il primo pezzo post-Amici. Ho cercato altre strade, non volevo essere incasellata in un solo genere. Ho parlato di me sotto tanti aspetti diversi. Match Point invece è stata l’ultima canzone scritta. Volevamo divertirci e fare un riferimento al tennis, che è una mia passione: in questo brano uso metafore tra lo sport e la vita di tutti i giorni. È un pezzo dal sound molto arrogante, con meno pop melodico rispetto ad altri brani come Caos o Met Gala”.

Sui live in arrivo (18 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, 25 ottobre al Largo Venue di Roma) infine, ha rivelato entusiasta: “Ci sono due live sold out nei club in arrivo. Sono gasata, mi sto preparando tanto. Vado spesso in studio con i miei ballerini, vogliamo dare un tocco nuovo alle canzoni. Voglio che sia un live indimenticabile, perché saranno i primi. Ballare è un po’ un parolone, non mi vorrei paragonare a Tate McRae“.

Si parla di pop internazionale, del rapporto con Mida e di molto altro ancora abbiamo parlato nella nostra video intervista, che potete recuperare qui sotto.

SARAH TOSCANO videointervista

Credits immagine di copertina: @Dopoesco Luca Pipitone

All Music Italia

