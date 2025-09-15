Sarah Toscano annuncia “Met Gala”: tracklist e data di uscita del primo album

Sarah Toscano Met Gala: la vincitrice di Amici 2024 annuncia l’uscita del suo primo vero album, Met gala, e svela la tracklist del progetto.

Il disco arriverà il 3 ottobre per Warner Music e segna un passaggio importante nella carriera della giovane artista lombarda.

L’album arriva dopo il successo del debutto al Festival di Sanremo 2025 con Amarcord (certificato disco d’oro) e dopo l’uscita dell’EP Sarah, pubblicato subito dopo la vittoria al talent di Maria De Filippi.

sarah toscano – Met Gala: il percorso verso l’album

Negli ultimi mesi Sarah Toscano ha consolidato il suo percorso discografico con una serie di singoli che hanno anticipato l’album: Tacchi (fra le dita), Amarcord, Taki e, più recentemente, il duetto con Mida in Semplicemente, scelto anche come colonna sonora della serie Netflix RIV4LI.

Un altro brano, Maledetto ti amo, è stato presentato in anteprima live al Red Valley Festival durante l’estate, alimentando l’attesa dei fan per l’uscita del disco.

La tracklist di Met Gala

Met Gala Semplicemente feat. Mida Desco Maledetto ti amo Taki Dopo di te Amarcord Tacchi (fra le dita) Caos Match point