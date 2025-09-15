15 Settembre 2025
Sarah Toscano annuncia “Met Gala”: tracklist e data di uscita del primo album

Arriva per Warner Music il primo album della giovane popstar

Sarah Toscano Met Gala album 2025
Sarah Toscano Met Gala: la vincitrice di Amici 2024 annuncia l’uscita del suo primo vero album, Met gala, e svela la tracklist del progetto.

Il disco arriverà il 3 ottobre per Warner Music e segna un passaggio importante nella carriera della giovane artista lombarda.

L’album arriva dopo il successo del debutto al Festival di Sanremo 2025 con Amarcord (certificato disco d’oro) e dopo l’uscita dell’EP Sarah, pubblicato subito dopo la vittoria al talent di Maria De Filippi.

sarah toscano – Met Gala: il percorso verso l’album

Negli ultimi mesi Sarah Toscano ha consolidato il suo percorso discografico con una serie di singoli che hanno anticipato l’album: Tacchi (fra le dita), Amarcord, Taki e, più recentemente, il duetto con Mida in Semplicemente, scelto anche come colonna sonora della serie Netflix RIV4LI.

Un altro brano, Maledetto ti amo, è stato presentato in anteprima live al Red Valley Festival durante l’estate, alimentando l’attesa dei fan per l’uscita del disco.

Copertina dell’album Met Gala di Sarah Toscano in uscita il 3 ottobre 2025

La tracklist di Met Gala

  1. Met Gala
  2. Semplicemente feat. Mida
  3. Desco
  4. Maledetto ti amo
  5. Taki
  6. Dopo di te
  7. Amarcord
  8. Tacchi (fra le dita)
  9. Caos
  10. Match point

 

