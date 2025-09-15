Sarah Toscano annuncia “Met Gala”: tracklist e data di uscita del primo album

Sarah Toscano Met Gala: la vincitrice di Amici 2024 annuncia l’uscita del suo primo vero album, Met gala, e svela la tracklist del progetto.
Il disco arriverà il 3 ottobre per Warner Music e segna un passaggio importante nella carriera della giovane artista lombarda.
L’album arriva dopo il successo del debutto al Festival di Sanremo 2025 con Amarcord (certificato disco d’oro) e dopo l’uscita dell’EP Sarah, pubblicato subito dopo la vittoria al talent di Maria De Filippi.
sarah toscano – Met Gala: il percorso verso l’album
Negli ultimi mesi Sarah Toscano ha consolidato il suo percorso discografico con una serie di singoli che hanno anticipato l’album: Tacchi (fra le dita), Amarcord, Taki e, più recentemente, il duetto con Mida in Semplicemente, scelto anche come colonna sonora della serie Netflix RIV4LI.
Un altro brano, Maledetto ti amo, è stato presentato in anteprima live al Red Valley Festival durante l’estate, alimentando l’attesa dei fan per l’uscita del disco.
La tracklist di Met Gala
- Met Gala
- Semplicemente feat. Mida
- Desco
- Maledetto ti amo
- Taki
- Dopo di te
- Amarcord
- Tacchi (fra le dita)
- Caos
- Match point
