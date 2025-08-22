Gaia torna con “Nuda”, tra nostalgia e voglia di fare clubbing con se stessa

Gaia, Nuda: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 agosto, Nuda è il nuovo singolo di Gaia, attesa – il 18 aprile 2026 – sul palco del Fabrique di Milano per lo speciale concerto-evento Baile.

Insomma, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Chiamo Io Chiami Tu, la cantante sta vivendo un periodo musicalmente molto positivo, ma – a volte – questo non basta.

Ed ecco che, circa due settimane fa, come vi abbiamo già raccontato qui, Gaia ha condiviso sui social una lunga e dolorosa pagina di diario, in cui “presentava ufficialmente” i suoi tre insopportabili inquilini, ovvero la “diabolica trinità“: senso di vuoto, ansia e solitudine.

Ed è propri a questo proposito che, ai microfoni di Vanity Fair, la cantante ha dichiarato:

“Per il mio benessere mentale seguo diverse terapie. Ora sto provando l’EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari) e cerco sia di fare attività fisica per scaricare lo stress sia di mangiare sano”.

GAIA, “NUDA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“Mi piaceva che Nuda arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade”, ha spiegato la cantante durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. “Volevo creare un momento clubbing con se stessi”.

Ma… come si fa? Per Gaia basta iniziare a dedicarsi attenzioni, come ballare per casa mentre ci si prepara per uscire.

“È un periodo in cui sto facendo parecchie cose con e per me stessa. Ci sono sere in cui metto la Boiler Room in TV e mi metto a cucinare. Mi preparo una cenetta con sotto una playlist che mi piace. Oppure, mi faccio un bagno, accendo le candele e mi guardo un film”.

La cantante aggiunge poi un pizzico di pepe alla conversazione: “Mi capita di pensare: ‘sarebbe bello condividere questo momento con qualcuno’. Ma ci sono anche dei momenti in cui mi piace creare l’atmosfera e fare da me, in tutti i sensi.

Sessualità e sensualità sono sfere energetiche che puoi praticare anche da sola. Non è sesso solo quello che si fa con un’altra persona. Ho vissuto varie fasi, anche di ricerca, sperimentazione. Provo, vedo quello che mi piace, cerco di capirmi. Oggi, per la prima volta, vivo la mia sessualità senza avere un partner, ma senza essere in modalità convento“.