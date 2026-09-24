Aiello torna in concerto nei club a novembre 2026 con il DOVEVI PORTARCI ME – TOUR: sette date tra Padova, Venaria Reale, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano dopo i live dell’estate.

Il nuovo nome del tour nasce da Ora, il brano portato al Festival di Sanremo 2021, diventato durante gli ultimi concerti uno dei momenti centrali del rapporto tra Aiello e il pubblico.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà il 5 novembre dall’Hall di Padova con la data zero e si chiuderà il 19 novembre al Fabrique di Milano.

Aiello concerti 2026: le date del DOVEVI PORTARCI ME – TOUR

Il calendario comprende sette concerti nei club italiani nel mese di novembre.

Aiello · DOVEVI PORTARCI ME – TOUR 2026 Data Città Biglietti 5 nov 2026 PADOVA

Hall · Data zero Biglietti 6 nov 2026 VENARIA REALE (TO)

Teatro Concordia Biglietti 8 nov 2026 BOLOGNA

Estragon Biglietti 11 nov 2026 FIRENZE

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 13 nov 2026 ROMA

Atlantico Biglietti 16 nov 2026 NAPOLI

Casa della Musica Biglietti 19 nov 2026 MILANO

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Perché il tour di Aiello si chiama DOVEVI PORTARCI ME

Il titolo arriva da una frase di Ora, la canzone con cui Aiello partecipò al Festival di Sanremo nel 2021.

Durante i concerti dell’estate 2026 il brano ha assunto però un peso diverso nello show. Il passaggio di Ora è diventato progressivamente un coro condiviso con il pubblico e proprio da quel momento è nata l’idea di ribattezzare il tour nei club.

“A un certo punto mi sono accorto che dentro ‘ORA’ c’eravamo tutti. Io sul palco e la gente davanti, uniti in una voce che non ha bisogno di spiegazioni, che arriva a toccare la luna. È diventato forse il mio momento preferito durante i concerti: una liberazione, il modo più sano e potente di rivendicare l’amore che abbiamo dentro.”

Per Aiello, quindi, DOVEVI PORTARCI ME non indica soltanto la nuova serie di concerti, ma fotografa qualcosa nato direttamente durante la precedente fase live.

Dal tour estivo ai club

Il DOVEVI PORTARCI ME – TOUR segue i concerti estivi del 2026, raccolti nell’hub dedicato al tour estivo di Aiello.

La nuova leg porta lo show nei club e nei teatri tra il 5 e il 19 novembre, con la data zero di Padova e la chiusura al Fabrique di Milano.

Il repertorio comprenderà anche i brani della fase discografica aperta da Scorpione, quarto album in studio di Aiello, pubblicato il 22 maggio 2026.

Il nuovo album di Aiello previsto nel 2027

Il tour nei club arriva mentre Aiello sta lavorando anche alla fase successiva del proprio percorso discografico. Secondo quanto anticipato in occasione dell’annuncio dei concerti, un nuovo album è previsto per la primavera del 2027.

Il progetto seguirà Scorpione, disco che contiene collaborazioni con Antonia, Leo Gassmann e Levante.

Foto: Manuel Grazia