X Factor 2023: le pagelle degli Home visit e il cast completo per i live

X Factor pagelle Home visit. Dopo l’ardua fase delle sedie è arrivato il momento degli Home visit, ultimo appuntamento prima dei live in partenza il 26 ottobre con Fedez confermato e, prima ospite, Laura Pausini.

Altra novità di quest’edizione del programma tornano alla vecchia formula con i giudici che scelgono una location in cui portare i propri talenti per due giorni per conoscerli meglio e scegliere tra loro chi portare alla fase finale del programma.

FEDEZ

Si inizia con Fedez che ha portato la sua squadra in una villa con piscina per farli divertire e creare un clima di complicità

Giulia Petronio canta davanti al suo giudice “I know it won’t work” brano di Gracie Abrams. Fedez ha il dubbio che non sia ancora abbastanza matura per i live. “Giudizi universali” di Samuele Bersani è il brano scelto da Lorenzo Bonfanti. Per Federico senza chitarra è spaesato.

Asia Leva si presenta con “Changes” di xxxtentacion con le strofe riscritte da lei. Federico trova che la sua fragilità sia anche la sua forza.

Sara Sorrenti sceglie come brano “Desert rose” di Sting da interpretare con la sua fedele loop station aggiungendo “i suoi slogan”. Per Maria Tomba detta “pigiamino” il brano è “Numb” dei Linkin Park. È proprio lei l’artista in cui Fedez credeva di più e che gli ha lasciato i maggiori dubbi.

AMBRA

Porta i suoi ragazzi in una zona di silenzio per entrare in un bolla con loro. Il primo è Gaetano De Caro fa ascoltare ad Ambra “Hope There’s Someone di Antony and The Johnson. Lei vorrebbe “spettinarlo” un po’ sul palco, farlo uscire dagli schemi. Angelica Bove sceglie “Iron sky” di Paolo Nutini. “Blue moon” di Billie Holiday è il brano che presenta Jacopo Martini.

Dopo l’esibizione sfida Ambra, e perde, in una gara di apnea.

Tocca agli Isobel Kara con “Alla fiera dell’est” in una versione paradossale, teatro canzone che stupisce e segue Matteo Alieno che, dopo aver cucinato per tutti, canta al piano “Sfioravano le viole” di Rino Gaetano con delle parti scritte da lui.

MORGAN

Anna Castiglia canta “Cantico dei drogati” di De Andrè e durante l’esibizione viene fermata da Morgan che le consiglia di andare meno veloce. I Manifesto presentano al giudice “Exit music (for a film)” dei Radiohead.

Il 22enne Selmi propone a Morgan “La nostra relazione” di Vasco Rossi mentre gli Animaux Formidables scelgono il suono di “Ring of fire” per far colpo sul giudice.

i Sickteens, dopo una partita a tennis con Morgan, cantano “Careless Whisper” di George Michael.

Ecco i 12 concorrenti dei live:

Fedez : Maria Tomba – Sara Sorrenti – Asia Leva

: Maria Tomba – Sara Sorrenti – Asia Leva Ambra : Angelica Bove – Gaetano De Caro – Matteo Alieno

: Angelica Bove – Gaetano De Caro – Matteo Alieno Morgan : Selmi – Animaux Formidables – Sickteens

: Selmi – Animaux Formidables – Sickteens

