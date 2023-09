X Factor 2023: la storia di Selmi e del suo toccante inedito, “Doccia ghiaccia”

X Factor Selmi Doccia ghiaccia testo e significato.

Nella terza puntata delle audizioni di X Factor è arrivato un ragazzo poco più che ventenne che con il suo brano inedito, “Doccia ghiaccia“, ha conquistato il pubblico, i giudici e scatenato l’empatia di Ambra portandola alle lacrime… Selmi.

Prima di passare alla sua audizione e al suo brano inedito andiamo a scoprire la storia musicale di Selmi.

niccolò selmi IN ARTE Selmi LA SUA STORIA

Niccolò Selmi, in arte Selmi, nasce a Lucca nel 2001. Cresce con la musica che lo circonda e lo aiuta a trovare un contatto con il mondo, consentendogli di comunicare.

Nel 2020 incontra Alessandro Del Freo (aka Refo) che lo accompagna nella ricerca di un’identità artistica che lo possa contraddistinguere nella sua musica.

I primi brani di Selmi lasciano intendere la volatilità del suo umore, che lo scaglia tra alti e bassi senza preavviso. Sebbene i brani siano di generi contrastanti, Selmi riesci a mantenere la propria identità.

Discograficamente la sua carriera parte nel 2022 da indipendente con il brano “Festa (ciao Principessa)” a cui fanno seguito nel 2023 “Il Re cambia sempre“, “Scarico” e, a luglio scorso, “Di noi“.

Le sue canzoni non ottengono grande visibilità né il supporto di Spotify e, al 28 settembre, giorno della messa in onda dell’audizione a X Factor, conta poco più di 1.100 ascoltatori su Spotify.

niccolò selmi l’audizione a x factor

Niccolò si presenta sul palco spiegando che è di Lucca e che nella vita fa il cameriere. Il ragazzo spiega a Dargen che della musica gli piace il fatto di poterla fare, condividere e che possa essere di tutti.

Dopo aver cantato il suo inedito il pubblico regala al ragazzo una standing ovation anche se probabilmente il regalo più grande di tutti sono le lacrime di Ambra, partite già dalle prime note del brano e che la “costringono” a dare le spalle a Selmi per asciursele.

Morgan:

“Ti dico anche io bravo. Mi sembri un ragazzo che è dovuto crescere, mi sembra che hai bisogno di credere in te e tu devi credere in te perché quello che io ho visto è una cosa davvero credibile da un punto di vista artistico“

Ambra:

“Non sai quanto capisco questa cosa che tu racconti. Tu lo fai anche con una gentilezza che in queste situazioni non è così facile da utilizzare… io posso solo dirti grazie“.

Dargen:

“Tu hai un brano che inizialmente mi sembrava stupidamente incompiuto ma poi mi sono reso conto che questa stanza unica ha per te un valore emotivo, in quella stanza riesci ad essere a tuo agio e sembra che non vuoi uscirne e anzi, in maniera molto intelligente, fai entrare chi ti ascolta“.

Fedez:

“Niccolò sei un fulgido esempio di come la musica può essere una cura quindi grazie“

Ovviamente l’audizione si conclude con quattro sì.

SIGNIFICATO del brano

È Selmi stesso a spiegare il significato della canzone. “Doccia ghiaccia” parla di quelle maschere che un po’ tutti ci portiamo.

x factor Selmi doccia ghiaccia testo

E siamo soli e il fuoco mi uccide

voglio usare le lacrime

solo per piangermi addosso

come fosse una doccia ghiaccia fatta d’estate

se guardo voglio soffrire

che trovo uno specchio

e non capisco come

per ogni difetto a cui non do’ più un nome

se poi scappo da un pezzo

ma se scappo ti perdo

e siamo soli e il fuoco mi uccide

voglio usare le lacrime

solo per piangermi addosso

come fosse una doccia ghiaccia fatta d’estate

E sono questi inutili ricordi

di momento così grandi dati a me

come potessero valorizzarmi

da soli farmi grande

da parte tutti gli altri

e c’ho troppo domande

e poi mi perdo nell’aria

e chissà quando mi mancherà

toccherà per terra

con sopra al viso una maschera

si che ogni volta basta il tempo a rimetterla

E siamo solo e il fuoco mi uccide

voglio usare le lacrime

solo per piangermi addosso

come fosse una doccia ghiaccia fatta d’estate