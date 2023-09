Matteo Alieno: un extra terrestre atterra a X Factor e conquista tutti con Califano

Tra gli artisti che si sono distinti e hanno superato la prima puntata delle audizioni di X Factor 17 c’è un cantautore che noi di All Music Italia teniamo d’occhio da diversi anni, Matteo Alieno. L’artista ha conquistato i giudici del programma con un brano del grandissimo Franco Califano.

Facciamo però un passo indietro per conoscere meglio Matteo e la sua lunga gavetta nel mondo della musica.

Matteo Alieno, la storia…

Matteo Alieno, vero nome Matteo Pierotti, classe 1998, è un autore, polistrumentista e Producer che prende questo nome perché si sente un po’ alieno rispetto al mondo.

Fin dagli esordi mette in chiaro le sue ispirazioni che affondano a piene mani nelle composizioni dei grandi artisti italiani e internazionali. Da Lucio Dalla ai Beatles, da De Gregori a David Bowie passando per i Rolling Stones.

Il suo obiettivo è ambizioso: cercare di guardare al passato ma muovendo passi verso il futuro con la sua musica. Da subito si fa notare anche per la sua immagine contraddistinta da un caschetto stile The Beatles che gli da un’aria intrigante e anacronistica allo stesso tempo.

I primi a credere nel suo talento sono i ragazzi di Honiro, etichetta discografica che ha scoperto e lanciato Ultimo.

Con loro pubblica diversi singoli tra cui quello di debutto, “Non mi ricordo“, brano del 2019 diventato sigla di un programma su RDS che gli permette anche di esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma in veste di finalista dell’1M Next.

Nel 2019 escono anche “Fantasia” e “La luce dentro di te” a cui fanno seguito diversi altri brani che andranno a far parte del suo primo album, “Astronave“, lanciato ad ottobre del 2020 e cui, nel 2021, verrà pubblicata anche una versione chitarra e voce.

Dopo diversi altri singoli lanciati a dicembre del 2022 arriva il momento di pubblicare il suo secondo album, “Alieni“, un disco scritto interamente da Matteo Alieno e prodotto da Marta Venturini.

Matteo Alieno l’audizione a x factor

Presenta un brano storico di Franco Califano e lo canta con grande intensità riuscendo ad emozionare anche Francesca Michielin.

Dargen gli fa i complimenti perché ha scelto un brano che ha eseguito con grande fedeltà rispetto all’originale ma dandone una propria idea.

Morgan lo ha trovato emozionante e pieno di dolcezza e Ambra ha apprezzato la sua malinconia. Fedez concorda: “Sei entrato nelle trame delle parole e le hai fattt tue“.

MATTEO ALIENO IO NON PIANGO TESTO (DI FRANCO CALIFANO)

Io nun piango pe’ quarcuno che more

Non l’ho fatto manco pe ‘n genitore

Che morenno m’ha ‘nsegnato a pensare

Non lo faccio per un altro che more

Io nun piango quanno scoppia ‘na guera

Er coraggio de’ l’eroi stesi in tera

Io lo premio co’ du’ fiori de serra

Ma nun piango quanno scoppia ‘na guera

Io piango quanno casco nello sguardo

De’ ‘n cane vagabondo perché

Ce somijamo in modo assurdo

Semo due soli al monno

Me perdo in quell’occhi senza nome

Che cercano padrone

Su quella faccia de malinconia

Che chiede compagnia

Io nun piango quanno ‘n omo s’ammazza

Il suo sangue nun me fa tenerezza

Manco se allagasse tutta ‘na piazza

Io non piango quanno ‘n omo s’ammazza

Ma piango, io piango sulle nostre vite

Due vite violentate

A noi, risposte mai ne abbiamo date

Ecco perché la sete

Io piango, su tutto er tempo che ce resta

E me ce sento male

Domani se non sbajo è la tua festa

La prima senza viole

Semo due soli ar mondo

Io piango, su tutto er tempo che ce resta

E me ce sento male

Domani se non sbajo è la tua festa

La prima senza viole

La prima senza viole

La prima senza viole

La prima senza viole