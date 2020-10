E’ uscito in versione fisica (doppio CD) e in digitale per Honiro Rookies l’album d’esordio di Matteo Alieno Astronave. Si tratta di un viaggio fisico e mentale che porta semplicemente altrove. Una dimensione ulteriore, alternativa in cui si può riconoscere un’impronta originale e personale.

La pubblicazione di Astronave è stata anticipata dal singolo La Paura (ne abbiamo parlato Qui), accompagnato da un videoclip diretto dal regista Lorenzo Piermattei.

“Questo disco è un’Astronave, e chi lo ascolta sale a bordo per fare un viaggio nelle mie curiosità, nella mia immaginazione e nella mia fantasia. Non so dove può portare l’ascoltatore, forse lontano, o semplicemente dentro di me, il posto più lontano di tutti.”

Così Matteo Alieno racconta Astronave, album arrangiato dallo stesso cantautore insieme a Tony Pujia.

Chi acquisterà la copia fisica del disco da Honiro Store, potrà leggere il primissimo fotofumetto di Matteo Alieno, realizzato da Davide Pierotti con le fotografie di Gaia Credentino e interpretato oltre che dal cantautore da Erica Antonioli e Claudio Barriera.

VIDEOINTERVISTA A MATTEO ALIENO

