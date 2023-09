Asia Leva, in arte Groan sogna di diventare una performer come Lady Gaga e conquista quattro sì

Carisma, grande voce e personalità. Di sicuro una delle artiste che si è distinta nella prima puntata di Audition di X Factor 17 è Asia Leva conosciuta anche con il nome d’arte di Groan.

Asia è una giovane artista molto duttile che vive di contraddizioni che riesce a sposare in maniera credibile e d’impatto. La ragazza infatti canta, soprattutto nei musical, e al tempo stesso è una grande amante del genere hip e rap.

Asia leva la storia di groan

La 18enne è sul palco da quando aveva soltanto due anni e mezzo. Ha studiato nella scuola di musical diretta dalla madre a Sezze, in provincia di Latina. Asia sa quello che vuole raggiungere e diciamo che l’obiettivo è di quelli grandi: diventare una performer al pari di Lady Gaga.

Qui a seguire un video in cui Groan questo il nome d’arte che Asia Leva ha usato sino ad oggi, fa sentire il suo flow con un freestyle.

ASIA LEVA l’audizione a x factor

La ragazza prima di iniziare a cantare vuole abbracciare Fedez quindi racconta il suo look con cui vorrebbe far capire chi è “I like it” di Cardi B con delle barre in italiano e in inglese da lei scritte.

Ottiene la prima standing ovation di questa edizione. Dargen la trova molto matura artisticamente, Ambra la trova centrata e pronta e Morgan sottolinea la bravura nel passare dall’inglese all’italiano con disinvoltura e credibilità.

Ci tiene assolutamente a manifestare la sua ammirazione per Fedez affermando che, quando diventerà famosa, la odieranno proprio come odiano lui.

Lui spiega che sono poche le artiste donne che in Italia che fanno questo genere ed emergono… per lui Asia può farcela. Quattro sì.