Stunt Pilots dalle jam al palco di X Factor con una versione strepitosa di Kiss

Nella prima puntata delle audizioni di X Factor tra i talenti che hanno colpito maggiormente i giudici ci sono vli Stunt Pilots.

Formazione peculiare che vede al suo interno anche il cantautore Zo Vivaldi, il trio si presenta sul palco maldestramente, sembra che siano finiti là per caso poi suonano e cantano Kiss e risultano sono perfettamente a loro agio conquistando 4 si e l’applauso del pubblico.

stunt pilots LA loro STORIA

Zo Vivaldi, nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, è un cantautore, produttore e polistrumentista classe 1997, cresciuto tra Milano, Shangai, Los Angeles e Cervia. La sua anima pop si fonde con un’attitudine urban. L’artista ha infatti firmato alcuni brani di Fedez (per l’album “Paranoia Airlines”) e della Dark Polo Gang (in “Trap Lovers”), ma ha scritto anche per diversi giovani artisti della scuola di “Amici di Maria De Filippi” (Einar, Thomas, Jacopo Ottonello).

Emanuele Farina Ho iniziato a studiare batteria a nove anni, ma ho pensato seriamente al mondo della musica a undici. – racconta Emanuele – Ero già sicuro di voler fare questo nella vita. Sicuramente non avrei mai iniziato senza l’influenza di mio padre. E dalla batteria ho poi iniziato anche a interessarmi della produzione ed elaborazione della musica

Moonet , Simone Colombaretti, anche lui musicista, bassista, con vari progetti musicali su Milano fa parte de La Loggia West di Milano.

In un’intervista a Rockit del 17/10/2022 dichiarano: Per noi è fondamentale rimanere nel flow perché le parti musicali che ci gasano di più sono quelle registrate d’istinto, in pochi minuti, in sala prove”, dicono a proposito dei due singoli all’attivo, Imma Stunt e Confetti – nata dalla collaborazione con il rapper statunitense emergente Juice Judah. “Esploderemo […] con la convinzione che chi e cosa ci ha messo i piedi in testa non potrà più farlo.

Con queste premesse speriamo di ascoltare presto i loro inediti.

Si sono conosciuti ad una jam a Milano e hanno avviato questo progetto musicale… chissà se arriveranno tra i dodici concorrenti finali.

Stunt pilots l’audizione a x factor

Uno Stunt Pilot è una persona che esce fuori dalla routine, che sa prendere in mano le situazioni e cambiarle, per questo i tre artisti hanno deciso di farsi chiamare così. La loro energia è travolgente, il pubblico dell’Allianz Cloud si alza in una standing ovation al termine della loro esibizione con una cover di Kiss di Prince e The Revolution.