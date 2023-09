A X Factor arriva in ciabatte Maria Tomba e fa ballare tutti con Janis Joplin (VIDEO)

Nella seconda puntata di Audition di X Factor 17 ha fatto la sua comparsa un’artista che ha fatto subito colpo sulla giuria, oltre che per le sue doti artistiche e per il suo cognome ma anche il suo look… Maria Tomba.

Maria si presenta con le ciabatte, viene da Verona ma vive a Milano per inseguire il suo sogno musicale in un convitto di suore: fare un tour mondiale che chiamerà “Maria Tomba è morta“. Inoltre vorrebbe cantare vestita da suora in giarrettiera.

Andiamo a conoscere la sua storia musicale prima del programma.

maria tomba LA SUA STORIA

Maria Tomba è nata a Verona nel 2002. Fin da piccola manifesta le sue doti artistiche, in particolare nel campo della moda e della musica, partecipa alle selezioni per cantare allo Zecchino d’oro. Inizia a prendere lezioni di canto all’età di 11 anni e nello stesso anno comincia partecipare a karaoke e ai suoi primi concorsi canori. Crescendo segue anche corsi di musical e teatro. A 14 anni si appassiona alla poesia e al cantautorato iniziando a scrivere le sue prime canzoni.

Maria con la sua musica racconta di sogni e fantasie, avventure ed esperienze vissute; di un mondo visto attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia.

L’artista, oggi ventunenne, fa parte della scuderia di talenti de L’Isola degli Artisti di Carlo Avarello.

maria tomba l’audizione a x factor

Durante l’audizione canta “Piece of my heart” di Janis Joplin girando per lo studio con un’energia invidiabile, svestendosi e sdraiandosi sul palco a fine esibizione. La sua simpatia contagia i giudici che non riescono a non amare le sue doti di performer e il “balzello”, ovvero il saltino che fanno di solito i bambini.

A dirle no è la sola Ambra. A seguire la sua esibizione.