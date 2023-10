La Scoperta dei Sickteens il trio emiliano che conquista i giudici di X Factor 2023 (VIDEO)

Durante le Audizioni di X Factor 2023 non passano inosservati i Sickteens. Questo trio mostra fin da subito il proprio talento. Fedez si sbilancia anche in complimenti verso il frontman.

Ma da dove arrivano?

sickteens LA loro STORIA

Alex, Francesco e Riccardo sono i Sickteens vengono da Reggio Emilia e sono amici da sempre, durante la pandemia si misurano con le loro passioni e danno vita a questo progetto musicale. Sick vuol dire malato ma è in assonanza anche con six ci raccontano loro…

sickteens l’audizione a x factor

Sul palco delle Audizioni di #XF2023 portano un loro riadattamento di “Youngblood” dei 5 Seconds of Summer, conquistando dopo pochi secondi pubblico e giudici. Perfettamente a fuoco, i Sickteens suonano e si esibiscono perfettamente, dimostrando un completo possesso musicale del pezzo che hanno portato. Morgan si sbilancia: per lui sono il gruppo ideale per fare X Factor. Per loro quattro si convintissimi.