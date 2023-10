Fedez scioglie i dubbi: “Sto meglio, sarò ad X Factor”

Finalmente una buona notizia dal lato Fedez, che nelle scorse ore con una delle sue dirette social ha dato ai suoi fan una news che in tanti attendevano con impazienza. L’artista di “Disco Paradise” ha infatti voluto sciogliere ogni possibile dubbio riguardo alla sua partecipazione ai live di X Factor 2023, in programma su Sky Uno a partire da giovedì 26 ottobre.

Fedez conferma: “Sto meglio, sarò ai live di X Factor”

Ormai è dunque certo, al 100%: Federico Lucia avrà la possibilità di sedersi al tavolo dei giudici dell’edizione 2023 del talent show di Sky già dalla sua prima puntata. Il pubblico lo vedrà così nuovamente al fianco di Ambra Angiolini, Morgan e Dargen d’Amico come se nulla gli fosse accaduto negli ultimi giorni.

Com’è noto, infatti, nelle scorse settimane l’artista è stato vittima di un nuovo serio problema di salute: a causa di due ulcere, Fedez si è ritrovato a dover affrontare un’emorragia interna che l’ha costretto ad una doppia trasfusione di sangue e ad un ricovero in ospedale piuttosto lungo che aveva fatto temere il peggio.

Fin da subito il medico che lo scorso anno l’aveva operato per un tumore al pacreas, il dottor Massimo Falconi, aveva infatti spiegato che quello che Fedez aveva vissuto era uno scenario piuttosto raro e che subito dopo l’operazione avrebbe dovuto rimanere in convalescenza per un periodo potenziale di circa sei settimane.

“Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare a X Factor” ha in ogni caso spiegato Fedez, felice di poter finalmente tornare a fare il suo tanto amato lavoro. Proprio pochi giorni fa, tra l’altro, l’artista è riuscito a prendersi un’altra grossa soddisfazione: con l’emocromo ormai sotto controllo l’artista è partito alla volta di Manchester insieme alla moglie Chiara Ferragni, che per il suo compleanno gli ha voluto regalare l’incontro con il suo gruppo preferito, i Blink 182, in occasione di un loro recente concerto. Quando si dice: tutto è bene quel che finisce bene.

