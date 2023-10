Laura Pausini pubblica un nuovo brano, “Dimora naturale” in duetto con la figlia Paola

Laura Pausini Dimora naturale testo del brano inciso con la figlia Paola.

Il 27 ottobre è la data tanta attesa da milioni di fan in tutto il mondo, quella in cui Laura Pausini lancerà il suo nuovo album “Anime parallele“. Nell’attesa la cantante, dopo aver già spoilerato parte di “Zero“, prima traccia del nuovo disco (vedi qui) mantiene la promessa e fa uscire un nuovo brano estratto dal disco… “Dimora naturale“.

Nella diretta Instagram con cui ha presentato in anteprima i formati del nuovo album Laura aveva anticipato che avrebbe fatto ascoltare alcune canzoni prima dell’uscita dell’album, e così oggi ha svelato che, dopo l’uscita in digitale la settimana scorsa di “Davanti a noi“, brano cantato nel giorno delle sue nozze con Paolo Carta, venerdì 20 ottobre rilascerà sulle piattaforme un nuovo brano, “Dimora naturale“, e la sua versione in spagnolo “Hogar natural“.

Questo brano è un duetto, un duetto davvero speciale visto che Laura per la prima volta cantare con la figlia Paola. Nel video con cui anticipa il brano su Instagram si sente la cantante congratularsi con la figlia. Questo il dialogo tra le due:

L: Quindi questa canzone l’abbiamo cantata insieme?

P: Sì!

L: Ti sei sentita bene?

P: Non so se l’ho fatta bene o no però vabbè…

L: Secondo me sì, devi essere molto contenta, dammi la mano… congratulazioni, brava, sei stata molto brava

P: Ho imparato da te

L: Amore, grazie

Ricordiamo che Laura Pausini, fresca del disco d’oro conquistato per il singolo “Scatola (Io seen)“, sarà ospite giovedì 26 ottobre della prima puntata dei live di X Factor 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura pausini dimora naturale testo

E da quando tu mi ami ti

so che i tuoi respiri posso sentirli

seduti lì negli angoli

dove non resiste il rumore del tempo

e dimmi che rimani qui

che rimani qui

Testo completo in arrivo venerdì 20 ottobre 2023