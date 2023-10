Laura Pausini, svelato il contenuto delle tre diverse versioni di “Anime Parallele”

Con una diretta su Instagram Laura Pausini ha presentato il suo nuovo album di inediti, “Anime Parallele / Almas Paralelas“, in uscita venerdì 27 ottobre per Atlantic/Warner Music Italy, svelando la tracklist ufficiale e il contenuto dei tre diversi formati fisici in cui sarà disponibile il disco: CD Standard, CD Deluxe e vinile.

Ma, partiamo dalla tracklist ufficiale, che riportiamo qui di seguito sia in italiano che in spagnolo:

Zero / Cero Un buon inizio / Un buen inicio Durare / Durar Eppure non è così / Perdona si no es asì Cos’è / Qué es Tutte le volte / Todas las veces Il primo passo sulla luna / El primer paso en la luna Dimora naturale / Hogar Natural Più che un’idea / Más que una idea Anime parallele / Almas paralelas Però / Pero Flashback /Flashback Venere / Venus Vale la pena / Vale la pena (dedicata a Virna, una ragazza del fanclub) Oltre la superficie / Más allá de la superficie Davanti a noi / Frente a nosotros

Laura Pausini, “Anime Parallele”: i tre diversi formati fisici

Come già anticipato, “Anime Parallele / Almas Paralelas” sarà disponibile in tre diversi formati fisici, oltre che in digitale.

Per quanto riguarda il CD standard – che sarà disponibile sia in italiano che in spagnolo anche nella versione autografata -, al suo interno troviamo le 16 canzoni che compongono l’album e un libretto, in cui ogni brano è accompagnato da un oggetto, strettamente legato al protagonista della canzone: “Nella cover ci sono sedici personaggi, che sono i protagonisti delle sedici canzoni. Ognuno di loro ha a che fare con un oggetto“.

La versione Deluxe, invece, conterrà 20 card – che sono dei mini poster con la tracklist e “i testi cantati e corretti man mano che nascevano” – e 3 CD: uno in italiano, uno in spagnolo ed uno con 6 canzoni, di cui 2 inediti in italiano e spagnolo – “Nemica / Enemiga” e “All’amore nostro / A ese amor tan nuestro“, “Il primo passo sulla luna” live in Venezia e “Un buen inicio” live in Sevilla.

“Anime Parallele” sarà infine disponibile anche in vinile nero (autografato solo nella versione italiana), rosa o bianco. Queste ultime due versioni, in particolare, saranno disponibili a partire dal 3 novembre.

Laura Pausini, in arrivo “Dimora Naturale”

Dopo l’uscita in digitale di “Davanti a noi” – “la canzone del mio matrimonio con Paolo, nonché le nostre promesse in musica” – Laura Pausini ha annunciato che nei prossimi giorni farà ascoltare anche altre tracce contenute nell’album, la prima delle quali sarà “Dimora Naturale“: “una canzone davvero molto speciale per me, perché la canto per una persona molto speciale e, forse, anche con questa persona, ma adesso non voglio dire nient’altro“.

La cantante ha infine annunciato che la maglietta di Launatici è finalmente pronta nella nuova versione, “che contiene il nostro pantone rosa“, ed ha confermato la data della festa del fanclub – Laura4U – che si terrà il 2 dicembre allo Stadium di Rimini a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00, lasciando i fan con un invito: “Venite a camminare sulle strisce pedonali con me“.