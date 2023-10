Laura Pausini, una caccia al tesoro per scoprire la tracklist di “Anime Parallele”

Con un post social Laura Pausini ha svelato parzialmente la tracklist del suo nuovo album “Anime Parallele” (Atlantic/Warner Music Italy) – in uscita venerdì 27 ottobre – chiedendo ai fan di provare a indovinare le tracce mancanti.

“Abbiamo iniziato questo viaggio con una caccia al tesoro. Vi ho chiesto di trovare i personaggi che avrebbero formato la copertina del mio nuovo disco Anime Parallele, per crearla a modo vostro“, ha premesso la Pausini.

“Ma questa caccia al tesoro non è mai veramente terminata… in queste ultime settimane vi ho lasciato degli indizi nei copy di alcuni dei post che ho condiviso con voi. Solo i più attenti li avranno notati. Cos’è, non ve lo aspettavate?!”.

Come già accaduto per la copertina di “Anime Parallele“, Laura ha poi dato alcune indicazioni per partecipare alla caccia al tesoro e provare a indovinare i titoli delle tracce non ancora presenti nella tracklist, dove troviamo i singoli finora pubblicati (“Un Buon Inizio“, “Durare” e “Il Primo Passo Sulla Luna“) e una piccola sorpresa: “Davanti a Noi“, un brano inedito che vedrà la luce venerdì 8 ottobre.

Laura Pausini, Anime Parallele: istruzioni per la caccia al tesoro

Di seguito riportiamo le indicazioni che Laura Pausini ha dato ai fan per partecipare alla caccia al tesoro e scoprire la tracklist completa di “Anime Parallele“:

“Leggendo attentamente i copy dei miei precedenti post troverete nascosti nel testo i titoli delle prime cinque tracce della tracklist della versione standard di Anime Parallele. Il resto delle tracce lo troverete guardando l’ultimo video che ho condiviso su TikTok!

Una volta radunati tutti gli indizi, tornate qui a comporre la tracklist dell’album. Cercate tutti i titoli che avete individuato, segnateli nella grafica rosa e condividete nelle storie il risultato finale! Sono curiosa di sapere quante canzoni individuerete! PRONTI? VIA!”