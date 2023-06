Laura Pausini presenta “All’amore nostro” scritta da Aiello. “Una delle mie canzoni preferite di tutto il mio repertorio”

Laura Pausini All’amore nostro testo e significato.

La scorsa settimana è uscito il nuovo singolo di Laura Pausini, Il primo passo sulla luna. La versione in vinile del brano contiene un’altra canzone inedita, un pezzo scritto da Aiello, che debutta come autore per altri artisti partendo proprio dall’artista italiana più amata nel mondo.

Il cantautore calabrese, attualmente fuori con il singolo Aspettiamo mattina, ha scritto questa ballad che la Pausini ha definito una delle canzoni preferite all’interno del suo intero repertorio, dal 1993 ad oggi.

Queste le parole della cantante postate sui social:

“Il brano che sentite in questo video si chiama “All’amore nostro” ed è la canzone presente nel lato B del vinile di “Il primo passo sulla luna”.

Questa canzone è stata scritta da @_aiello__, e vi prego di ascoltarla attentamente.

Grazie Antonio, è stato un piacere per me cantare la tua musica e le tue parole, e questa da oggi diventa una delle mie canzoni preferite di tutto il mio repertorio. 🤍 NB solo in vinile… per ora!“

Aiello ha commentato sotto il post della cantante:

“Profondamente grato e orgoglioso“

LAURA PAUSINI ALL’AMORE NOSTRO SIGNIFICATO DEL BRANO

Con il suo stile viscerale ormai noto a tutti Aiello ha composto per Laura un brano su un amore giunto al capolinea.

Il brano racconta l’amarezza rimasta ripensando ad una storia finita male che è stata trascinata per troppe tempo e che ha lasciato ferite così profonde al punto da non riuscire più a sentire le emozioni di un amore vero con altre persone.

Il brano è stato prodotto da Paolo Carta.

Laura Pausini All’amore nostro testo

Ti ricordi quel giorno, sono corsa da te

solamente per dirti… io mi fermo qui

tu in un panico finto mi hai detto pure “Rimani”

quante stelle sprecate senza mai toccarci

Da quella notte io

non ho più fatto niente

che somigliasse neppure un istante

all’amore nostro

a quel sudare nudi pure restando fermi

a quella fame insaziabile

di toccarci le ossa

Devo ammettere, è vero

ho sentito il bisogno

di dirti persino grazie

per l’ispirazione

ma avrei dimenticato

che non ti ho dimentico

per aver trascinato il mio cuore stanco

Da quella notte io

non ho più fatto niente

che somigliasse neppure un istante

all’amore nostro

a quel sudare nudi pure restando fermi

a quella fame insaziabile

di toccarci le ossa

di annusarci la bocca

e strapparci la pelle

non rivoglio più niente, niente, niente

non rivoglio più niente

Da quella notte io

non ho più fatto niente

che assomigliasse neppure un istante

all’amore nostro