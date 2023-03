Laura Pausini e Paolo Carta si scambiano le promesse di matrimonio con un brano inedito, “Davanti a noi” (TESTO e VIDEO)

Laura Pausini Davanti a noi testo e significato del brano scritto con Paolo Carta che i due si sono dedicati nel giorno del loro matrimonio il 22 marzo del 2023.

Se ne parla da giorni ma si pensava che il matrimonio tra la cantante e il suo compagno di vita da 18 anni, nonché padre della piccola Paola di 10 anni, si sarebbe celebrato a giugno. E invece no, come canterebbe la Pausini, i due si sono sposati con una festa privata a sorpresa senza avvertire gli invitati di cosa sarebbe successo (vedi qui).

Laura Pausini davanti a noi significato del brano

E cosìper scambiarsi le promesse di matrimonio Laura e Paolo hanno usato il loro mondo, la musica. Paolo ha accompagnato alla chitarra Laura Pausini che intonava un brano inedito da loro scritto, Davanti a noi.

Il pezzo sono le promesse di matrimonio scritte dagli sposi. Parole con cui si promettono di continuare ad andare avanti insieme prendendosi cura l’uno dell’altro come avvenuto nei 18 anni precedenti in cui sono stati una coppia.

(Tra poco online in questo articolo il video dell’esibizione). Il pezzo tra l’altro sarà il lato B del vinile 45 giri in uscita di Un buon inizio, il nuovo singolo di Laura Pausini.

Laura Pausini davanti a noi testo

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è

più di un altro anniversario

e più profondo di com’è

fa che non ti chieda mai

spazi di tranquillità

tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

e che non mi basti mai

il tuo indice è sul cuore

quando hai cura dei miei limiti

anche delle mie paure

io mi siedo accanto a te

per lasciarti l’orizzonte

sempre libero di scegliere la rotta

e chi hai di fronte

tanto non so andare via

dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

e corse fuori dai binari

ed infatti resto qui

a sfinirti di presente, a dormire quasi niente

Che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è

tutto il tempo che possiamo

per il tempo che ce né

fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

avrò cura dei tuoi limiti

anche delle tue paure

e ti siedi accanto a me

per lasciarmi l’orizzonte

sempre liberi di scegliere

una rotta differente

non ti lascio andare via

dai miei occhi visionari

che non temono il futuro e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia

in salute e in malattia

c’è già tutto ciò che vuoi

davanti a noi