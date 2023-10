Laura Pausini spoilera “Zero”, la prima traccia dell’album “Anime Parallele”

Laura Pausini, “Zero”: significato del testo del nuovo singolo

Durante la diretta Instagram di oggi pomeriggio, venerdì 6 ottobre, Laura Pausini (Atlantic/Warner Music Italy) ha condiviso con i propri follower un piccolo estratto audio di “Zero / Cero“, la prima traccia del suo nuovo e attesissimo album di inediti “Anime Parallele / Almas Paralelas” (, in uscita il prossimo 27 ottobre a cinque anni di distanza dal precedente lavoro in studio “Fatti Sentire” (2018).

“Anime Parallele”: la versione deluxe e le card

All’interno della versione Deluxe di “Anime Parallele” c’è una card per ogni canzone dell’album, dietro la quale è possibile leggere il testo del brano – sia in italiano che in inglese – e visualizzare tutte le modifiche che vi sono state apportate nel corso del tempo.

Davanti, invece, c’è una sorta di mini poster, che raffigura Laura con uno dei sedici protagonisti delle sedici tracce che vanno a comporre la tracklist del disco. Ed ecco che, nel caso specifico di “Zero / Cero“, la Pausini è sdraiata sulle strisce pedonali insieme ad una ragazza bionda, di cui la cantante non ha ancora svelato l’identità.

laura pausini, “ zero ”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di “Zero” sarà disponibile a partire da venerdì 27 ottobre.

“zero”: TESTO DEL BRANO

Non mi basta

Calma piatta

Non mi basta

Non importa

Non importa quale

Dimmi che c’è

Che ci lascia ancora senza fiato

L’ultima notte dell’anno

Un salto nell’infinito

E a partire da adesso

Io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni diverse da zero

Voglio solo emozioni diverse da zero

Il testo completo di “Zero” sarà disponibile a partire da venerdì 27 ottobre.