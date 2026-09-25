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Paolo Belli non andrà in video a Ballando con le stelle 2026: resta dietro le quinte dopo l’incidente di luglio

Il musicista collaborerà alla realizzazione dell'edizione che riparte sabato 3 ottobre su Rai 1.

Il logo di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 che nell'edizione 2026 non avrà Paolo Belli in video
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Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 che riparte sabato 3 ottobre. Il musicista emiliano, per anni co-conduttore del sabato sera con Milly Carlucci e concorrente nell’edizione 2025, resta nel programma e collaborerà alla realizzazione dell’edizione 2026, ma soltanto dietro le quinte.

La decisione è condivisa tra la Rai e Belli: la Direzione Intrattenimento Prime Time e l’artista non hanno ritenuto opportuna la sua presenza in tv rispetto al contesto editoriale del talent. La Rai conta di ritrovarlo in video nei prossimi progetti televisivi.

Paolo Belli e Ballando con le stelle dopo l’incidente di luglio

La scelta arriva dopo l’incidente in bicicletta dello scorso luglio, che aveva spinto Belli a sospendere ogni impegno professionale. Ora l’artista sta tornando gradualmente all’attività, sia televisiva sia dal vivo.

Il 13 luglio a Cognento, nella Bassa Reggiana, Belli si è scontrato in bicicletta con un pedone, Alessandro Magnani, 41 anni, morto il giorno dopo all’ospedale di Parma. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Belli nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto necessario agli accertamenti che non equivale a un’affermazione di responsabilità.

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