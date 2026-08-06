di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
Condividi su:

Michele Merlo, il 15 settembre l’udienza decisiva: la nuova perizia dice che una diagnosi anticipata non lo avrebbe salvato

I genitori hanno citato il medico di base e la ULSS 7 Pedemontana: il consulente del tribunale ha depositato la relazione il 14 luglio.

News di Massimiliano Longo
Michele Merlo sorride in un ritratto in bianco e nero, la mano davanti a un occhio
Condividi su:

Il 15 settembre il Tribunale di Vicenza torna a occuparsi della morte di Michele Merlo. È l’udienza in cui le parti presentano le conclusioni nella causa civile intentata dai genitori del cantante, e la sentenza è attesa entro la fine del mese.

Ci si arriva con un quadro che a luglio è cambiato. All’udienza del 14 luglio il consulente tecnico nominato dal giudice ha depositato una relazione secondo cui una diagnosi anticipata non avrebbe garantito a Merlo concrete possibilità di sopravvivenza.

La perizia del 14 luglio: possibilità di sopravvivenza più basse di quelle stimate nel penale

Secondo il consulente tecnico d’ufficio le probabilità che Merlo si salvasse, anche con un riconoscimento immediato della malattia, sarebbero state sensibilmente inferiori a quelle calcolate nella perizia disposta durante l’indagine penale.

È il punto su cui si gioca la causa. I genitori sostengono da cinque anni che una diagnosi tempestiva avrebbe cambiato le cose; la relazione depositata a luglio dice il contrario, e arriva dal consulente scelto dal tribunale, non dalle parti.

La causa civile è stata avviata nel luglio 2025. I genitori chiedono il risarcimento del danno al medico di base che aveva in cura il figlio e all’azienda sanitaria di riferimento, la ULSS 7 Pedemontana.

Il procedimento penale si era chiuso con l’archiviazione

Il ramo penale è finito due anni fa. Nel settembre 2023 la Procura di Vicenza chiese l’archiviazione dell’indagine aperta per omicidio colposo, con il medico di base iscritto nel registro degli indagati.

Il motivo era il nesso di causalità: per i pubblici ministeri non era dimostrabile che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato la morte, trattandosi di un paziente ad alto rischio con una malattia già in fase avanzata.

La famiglia si oppose. Il padre lo disse a noi in quei giorni: “Ci sono diverse perizie che dicono la stessa cosa: con le giuste cure Michele aveva altissime probabilità di essere salvato”. E sui tempi: “Hanno aspettato più di due anni per giungere a una conclusione alla quale sarebbero potuti arrivare dopo sei mesi, risparmiandoci questa attesa straziante”.

Nel giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari di Vicenza dispose comunque l’archiviazione. Da lì i genitori si sono spostati sul civile, dove la prova richiesta è meno stringente di quella penale.

Cosa era successo nel maggio e nel giugno 2021

Michele Merlo è morto la sera del 6 giugno 2021, a ventotto anni, nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Era stato operato d’urgenza nella notte fra il giovedì e il venerdì precedenti.

La causa fu una leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale. Lo comunicò la famiglia, tramite i propri consulenti, mentre il cantante era ancora ricoverato.

Nei giorni precedenti si era rivolto ai medici più di una volta. Il 6 giugno 2021, poche ore prima della morte, i genitori diffusero questa nota: “Michele si sentiva male da giorni e Mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti, per una diversa banale forma virale, lo aveva rispedito a casa”.

Due giorni dopo la morte i genitori annunciarono la denuncia: chiesero alla magistratura di verificare “se vi siano stati errori e/o omissioni” e depositarono la richiesta di sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

Cosa si decide il 15 settembre

All’udienza di settembre i legali delle due parti depositano le conclusioni. Il giudice si riserva e la sentenza è attesa entro la fine del mese.

Sarà la prima decisione di merito su questa vicenda: il penale si era fermato prima, con l’archiviazione, senza mai arrivare a un processo.

La storia artistica di Michele Merlo, dagli esordi come Mike Bird alle canzoni uscite dopo la sua morte, è raccontata in Michele Merlo, la storia del cantautore che cambiò nome tre volte prima di trovare il suo. Tutti gli articoli sono nella sua pagina d’archivio.

Leggi anche su Mike Bird

All Music Italia

Leggi anche su Mike Bird

Sanremo 2022 Michele Merlo

Michele Merlo: parte dal web l'appello ad Amadeus per ricordare a Sanremo 2022 il giovane cantautore che sognava il Festival. E sarebbe un bel momento...
Michele Merlo Maria De Filippi

L'album e i brani di Michele Merlo tornano in classifica. La nostra proposta per Universal Music e Amici
Michele Merlo

Michele Merlo: la rabbia della famiglia, l'amore dei fan, la dedica della fidanzata e dell'amico... e la musica, che per fortuna rimane
Michele Merlo Maria De Filippi

Michele Merlo: il messaggio d'addio di Maria De Filippi e della redazione di Amici (video)
Michele Merlo

Michele Merlo: le parole dei cantanti per ricordare il giovane artista scomparso
Michele Merlo

Michele Merlo non ce l'ha fatta. Il giovane cantante si è spento
Michele Merlo

Michele Merlo: arriva il comunicato ufficiale da parte della famiglia sulle condizioni del ragazzo
Michele Merlo

Michele Merlo ex Mike Bird di Amici in gravi condizioni di salute per un'Emorragia cerebrale

Articoli più letti

Diodato con il premio di Sanremo 2020 e Leo Gassmann con quello delle Nuove Proposte, in due cornici dorate 1

Sanremo 2020: vinse Diodato, il Festival che tutti ricordano per il caso Bugo Morgan
Damiano David, le certificazioni di Funny Little Fears tra Italia e mondo 2

Damiano David conquista il primo disco di platino da solista in Italia
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 3

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Riccardo Cocciante vincitore del Festival di Sanremo 1991 con Se stiamo insieme 4

Sanremo 1991: vinse Cocciante, ma la canzone che tutti ricordano non salì sul podio
Riki oggi, ritratto di Riccardo Marcuzzo in camicia bianca con cravatta nera sciolta 5

Riki oggi: il vincitore del canto di Amici 16 che a Sanremo 2020 chiese ai fan di non votarlo
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 7

Fulminacci chiude l'estate a Sesto Fiorentino: le date che restano e la scaletta del tour
Fabrizio Moro Club Tour 2026: date, biglietti e possibile scaletta 8

Fabrizio Moro nei club 2026: date, biglietti e possibile scaletta del tour autunnale
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David, The First Time: significato, testo, traduzione e a chi è dedicata la canzone
Mobrici, Margherita Vicario, Lea Gavino e Mida sul palco di RIM Rimini in Musica 2026 all'Arena Francesca da Rimini 10

RIM Rimini in Musica 2026: Lea Gavino, Margherita Vicario, Mobrici e Mida all'Arena Francesca da Rimini

Cerca su A.M.I.