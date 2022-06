Le parole di Emma Marrone per Michele Merlo ad un anno dalla scomparsa: "Mi hai insegnato a non mentire a me stessa..."

Il 6 giugno scorso, nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Michele Merlo, è stata organizzato lo spettacolo di musica e sport benefico, Michele tra le righe, a cui hanno partecipato diversi artisti, in presenza e non. E così, dopo quello di Maria De Filippi, la famiglia Merlo ha pubblicato sui profili social dell’Associazione Romantico Ribelle, anche il video di Emma Marrone per Michele.

Il rapporto tra i due artisti era iniziato durante la partecipazione di Mike Bird, questo era il nome d’arte di Michele in quel periodo, ad Amici. Nella seconda parte del programma, quella del serale, la sua squadra, quella bianca, perde il proprio direttore artistico, Morgan, a causa di divergenze con la produzione.

A quel punto Maria De Filippi, in emergenza, chiede ad Emma di tornare a ricoprire quel ruolo che era già stato suo negli anni passati e che aveva lasciato. Emma accetta ed è lì che incontra Michele Merlo che diventerà, forse, il suo allievo preferito.

Un rapporto continuato anche dopo il programma. È stata Emma infatti a volere il cantautore sui palchi dei suoi concerti in diverse occasioni e tra loro il rapporto non si è mai interrotto. La notizia del ricovero in ospedale e, successivamente, della scomparsa del ragazzo, hanno scosso fortemente la Marrone.

Per questo, pur non potendoci essere in presenza, Emma ha voluto mandare un video per Michele Merlo il 6 giugno scorso…

Emma Marrone, le sue parole per Michele Merlo

La stima e il grande affetto che c’è stata tra i due sono note. Attraverso questo video, che Emma Marrone registra nel bagno di un locale, come piace a lei e sarebbe piaciuto a Michele, diventa ancora più papabile tanto che in più punti la Brown non riesce a trattenere le lacrime, lacrime che arrivano sul saluto finale.

Qui a seguire le sue parole e il video…

Ciao Michi,

ho pensato mille volte se fare questo video o meno. Non perché non volessi farlo ma perché hopeffettivamente un po’ di problemi a parlare di te, e a parlare di quello che ho conosciuto di te.

Mi sono convinta adesso ma sono nel bagno di un locale ma sono convinta che tu lo apprezzerai tantissimo questo perché mi conosci molto bene.

Che dirti Michi… che eri bellissimo, forse uno dei ragazzi più belli che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Ma la cosa bella di te è che eri molto romantico, e molto poetico. E questo mi metteva molto in imbarazzo a volte.

Non voglio dire niente di noi perché quello che è successo, quello che abbiamo vissuto, le nostre telefonate, saranno momenti solo nostri.

Quello che ti è successo è una cosa veramente orrenda. Una cosa strana della vita, una caxxata, una stronzata. Io ancora non ci credo. Però mi hai insegnato ancora di più a vivere le cose in maniera super profonda e a non mentire a me stessa e a prendermi ogni attimo di questa vita che, a quanto pare, è molto labile, molto strana a volte.

Mi dispiace che tu non sia qui con noi ancora oggi. Ma ovunque tu sia sappi che il mio cuore è sempre vicino al tuo perché ti ho sempre voluto bene, come tu hai sempre voluto bene a me. Mi manchi, ciao Michi.