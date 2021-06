Michele Merlo: il messaggio d’addio di Maria De Filippi e della redazione di Amici

Michele Merlo aveva provato a partecipare, senza successo, a X Factor anni fa. Fu la scuola di Amici di Maria De Filippi invece ad accoglierlo e dargli la notorietà con il nome d’arte di Mike Bird, nome che in seguito avrebbe cambiato prima in Cinemaboy per poi riprendere il proprio nome di battesimo.

E oggi anche la redazione del programma e Maria stessa hanno voluto lasciare sui social un ultimo saluto per il cantautore scomparso nella tarda serata di ieri.

“Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso.

Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta.



La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo.



Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio.

Maria e la redazione di Amici “

Per accompagnare queste parole la redazione di Amici ha voluto montare un video con alcune immagini di Michele Merlo nella scuola e in sottofondo una delle sue canzoni più belle, Vorrei proteggerti dal mondo.

Te lo ricordi come se fosse ieri

Il giorno in cui tu ti sei persa dentro

Ed hai pensato a come fare a ritrovare la strada

Come fare a rimanere in piedi

Te lo ricordi come si fa a volare

Basta a non pensare a quello che fa male

A volte non ci riesci, vorresti scomparire

E poi diventare piccola e scappare al mare

Dove ci sono le onde più alte del mondo

E poi lasciarti affondare

Per poi risalire

Vorrei proteggerti dal mondo perché il mondo non è giusto

Perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

Vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

Provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso

Anche se non ci trovi un senso

Te le ricordi le cose che hai passato

E tutta quella gente che non ti ha mai capito

Che chi sorride sempre comunque può star male

Perché ci sono cose da dimenticare

Per ogni lacrima amara che ha bagnato il sorriso

Per il panico in petto che ha cambiato il tuo viso

Per gli amici che hai perso e che non hai più trovato

Per ogni amore sbagliato

Per tutto quello che hai dentro che si è spento in silenzio

Per le notti buttate a trovare un senso

Un senso a tutta la vita o solamente a un minuto

Vorrei proteggerti dal mondo perché il mondo non è giusto

Perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

Vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

Provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso

E’ solo quando chiudi gli occhi

Che vedi bene ciò che hai dentro

Perché a volte è dentro a un pugno

Che si nasconde l’universo

In fondo sai che forse è vero

Quello che ci siamo detti

Che la vita è più leggera

Se alla vita non ci pensi

Vorrei proteggerti dal mondo perché il mondo non è giusto

Perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

Vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

Provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso

Anche se non ci trovi un senso