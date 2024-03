Kid Yugi, nel nuovo album “I Nomi del Diavolo” i feat con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua e…

Ispirato dall’opera “Il Signore delle Mosche” dello scrittore britannico William Golding, “I Nomi del Diavolo” (Emi Records Italy / Universal Music Italia) è il nuovo album di Kid Yugi, che ha venduto – solo grazie al pre-order – oltre 10.000 copie fisiche.

Al suo interno la collaborazione, non ancora annunciata al momento della pubblicazione del disco, con Sfera Ebbasta e i featuring con Geolier, Tedua, Ernia, Tony Boy, Artie 5ive, Papa V, Noyz Narcos e Simba La Rue.

KID YUGI, I NOMI DEL DIAVOLO: track by track

Ad aprire l’album è la traccia rap nuda e cruda “L’Anticristo” (“nelle mie storie i mostri come i fratelli Grimm”), che anticipa il mood cupo e dark del disco. Autentica perla è poi “Eva” in collaborazione con Tedua: una ballad dolce e commovente, dove i due artisti rappano su una base di pianoforte (“nei punti in cui mi toccavi ora ho un eritema, per te cammino sul fuoco attraverso la bufera”).

“Nemico” con Ernia possiede un testo che è una lettura universale dell’essere nemici e delle guerre in generale (“tu sei il mio nemico, il mio rivale, la mia nemesi, non c’è nessun trionfo in guerra, non ci son superstiti”. “Terr1” con Geolier è invece un brano provocatorio contro i pregiudizi e il classismo (“terrone, terrone, terrone, terrone, ho amici con la barba lunga che a tutti fanno terrore, stringo la mano a tutti dal bracciante all’assessore”).

Il momento di denuncia sociale arriva infine con “Ilva”, un brano trascinante che contiene il sample di “Fume Scure” di Fido Guido, cantato in dialetto tarantino e dal sapore soul e reggae (“si vede da lontano una nuvola tossica , una terra rossa e la mia gente che soffoca”). La traccia sorpresa dell’album è invece “Ex Angelo” con Sfera Ebbasta: una mid-tempo in cui il rapper pugliese rappa “sono attratto dalla vita e dalla sua fatalità”.

KID YUGI, I NOMI DEL DIAVOLO: LA TRACKLIST