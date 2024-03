Kid Yugi, testo e significato de “Terr1”, decima traccia dell’album “I nomi del diavolo” in feat. con Geolier

Kid Yugi Terr1 testo e significato della decima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music. Il brano è in featuring con Geolier.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi terr1 testo

In giro con gli avvoltoi infatti ci ha seguito un falco

Quando mischio l’alcool non abbasso io al mas- simo salgo

In tutti i sensi doppi tagli netti io non sfumo un cazzo

Armi nel porto di Taranto diventa Pearl Harbor

Sto prodotto ti manda sulla luna come Neil Armstrong

Il mio idolo è un negro che canta non é Louis Armstrong

Banconote sporche si passano l’Aids in bagno

Pagavamo 830 un kilo di fumo del cazzo

Oh mio dio ho fatto i soldi non dicendo quasi un cazzo

Parlando di bianca di armi e di amore come un cozzaro

I soldi sono un’ossessione per loro sono sonnambulo

Mi hanno dato voce giuro che non torno afono

Ho fatto più danni del previsto

Ho amici in galera in Francia come il Conte di Montecristo

Ero davanti a un bivio o la rischio o la rischio

A Massafra solo salite e drogati come a San Francisco

Terrone terrone terrone terrone

Sono a pranzo da mia mamma a cena in un posto tenore

Terrone terrone terrone terrone

Ho amici con la barba lunga che a tutti fanno terrore

Terrone terrone terrone terrone

Stringo la mano a tutti dal bracciante all’assessore

Terrone terrone terrone terrone

Essere il migliore é diventata un’ossessione

GEOLIER

Qua fa fridd manc a Vienn Loc fatic chi non vo

E femmn o sud so esigent

E femmn o nord so costos Veng d a ro t fann a pell

O pecche a rub o pecche durm

O pecche i fui si stann a ret In ogni caso to miert semp

Uh fra ma che re

Quasi quasi m dong o pop

Upla nun c vo nient

Quasi quasi ti facc addos

La serat mla facc ngopp

Na filata non la dong mai

E spinnitl tutt sti sordi

L’agg ccis e mn agg ccort

Ij n veng ne prim ne dopp

song mmanigliat da tutt part

Bella vid quando misi machin gross

Parti ro presuppost quann i feat song i nostr

Napl è amica

Napl è a vita

Tatatata

Rind e vetr e machin però vedete Puo’ capi’ sul si ma capit

Teng nu cuofn re stipiend a ra

Piccio m’agg movr movr movr

Pover a loro ca currun annanzi

Nun facc sorpass li sagl p cuoll M tir appress

Se ci fa cas e nu tir a segn

Bast chell che era dimostra’

Pens che l’agg fatt già

Terrone terrone terrone terrone

Sono a pranzo da mia mamma a cena in un posto tenore

Terrone terrone terrone terrone

Ho amici con la barba lunga che a tutti fanno terrore

Terrone terrone terrone terrone

Stringo la mano a tutti dal bracciante all’assessore

Terrone terrone terrone terrone

Essere il migliore é diventata un’ossessione

Kid Yugi significato del brano

Falco: i Falchi della Polizia di Stato (noti anche come Sezione Falchi o Squadra Antiscip- po) sono un’unità della Squadra Mobile fondati a Catania nel 1974 dal Questore Emanuele De Francesco, come 5a Sezione della Squadra Mobi- le, preposti esclusivamente alla repressione dei crimini di strada.

Pearl Harbor: base navale americana nelle Hawaii, teatro dell’attacco giapponese nei con- fronti degli Stati Uniti il 7 Dicembre 1941.

Neil Armstrong: Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 agosto 1930 – Cincinnati, 25 agosto 2012) è stato un astronauta e aviatore statunitense, primo uomo a posare piede sulla Luna il 21 luglio 1969.

Louis Armstrong: Louis Daniel Arm- strong, (New Orleans, 4 agosto 1901 – New York , 6 luglio 1971), è stato un trombettista, cantante e attore statunitense.

Conte di Montecristo: uno dei più celebri romanzi dello scrittore Alexandre Dumas (padre), pubblicato a puntate a partire dal 1844. Il protagonista Edmond Dantès viene tradito da chi considerava amico e viene ingiustamente richiuso in una cella del Castello d’If, al largo di Marsiglia. Durante gli anni di prigionia viene istruito e rigenerato dall’abate Faria, anch’esso prigioniero, prima di riuscire ad evadere e compie- re la propria vendetta.