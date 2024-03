Kid Yugi, testo e significato de “L’Anticristo”, prima traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi L’Anticristo testo e significato della prima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

L’anticristo è ritornato

bicchieri di sangue

facciamo cin cin Vengo da un posto

di merda merda da

PTSD

Scendi a Taranto una sera ti diamo botte ti leviamo il bling

Nelle mie storie i mostri come i fratelli Grimm

Il tuo rapper non è un G nei miei video non si balla non è Grease

Non è merda chill non faccio Rnb

Ho una Punto rotta spinge come in Need For Speed4

Tengo i soldi in frigo vicino la speed

Da un’altra dimensione come un deck dd Sono rimasto nel tunnel come Lady D Vivo ancora giù in paese non posso sentir- mi un vip

Io parlo una volta niente doppie niente

ad libs

Dalle mie parti sono una leggenda come ad Harlem Mitch

Sperpero a Massafra ciò che gratto ad MI

Sembrava un sogno Terroni rappano me- glio dei big diventeranno big poi saranno king

Prendi a morsi il marciapiedi American History X

Da me si sparano davvero non é un FX A 15 anni ho chiuso il primo pezzo e non c’entrava il mix

Sono davvero OP gli altri rapper spera-

no in un fix

Nel rap game un glitch

Sono pieno di chicks

Mi accanisco fino a disgustare i RIS

Io non parlo proprio come Mr Bean

Y3P la nuova Three 6, Mobb Deep, QC

I miei danno la bianca in strada sembra di stare nel Queens

Stragismo come la P2 la nuova DC Siamo la nuova scuola l’abc scandalo al TG

20k di scam da uno schifo di pc

Botte nel wc

Pushin’ P

Parlo solo di quello come Pusha T Armati in un bar come in Mean Street Mezzo grammo di md in un drink 100k il primo anno solo con il deal

Vestiti falsi il drip

A bere la birra al sud mentre su fanno la fashion week

Sto contando i soldi non conto gli stream Sono il boss finale

Questi rapper sembrano NPC

Antieroe DC muoio in un film come Brandon Lee

Glielo spingo in fondo le stimolo la pipì Fisse di persecuzione parlo piano cerco i microchip

La voce è grave -1 di pitch

3000 dB

Scatto foto di 38

Opps dicono Cheese

L’anticristo è qui

Kid Yugi l’anticristo significato del brano

PTSD: post-traumatic stress disorder: il disturbo da stress post-traumatico, in psicologia e psichiatria è l’insieme delle forti sofferenze psicologiche che conseguono a un evento trau- matico, catastrofico o violento subito.

I fratelli Grimm: Jacob Ludwig Karl Grimm (Hanau, 4 gennaio 1785 – Berlino, 20 settembre 1863) e Wilhelm Karl Grimm (Hanau, 24 febbraio 1786 – Berlino, 16 dicembre 1859), meglio noti come fratelli Grimm, furono due linguisti e filologi tedeschi, sono conosciuti per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradi- zione popolare tedesca. Tra le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere come Hänsel e Gretel, Cenerentola, Il principe ranocchio, I musicanti di Brema, Raperonzolo, Cappuccetto Rosso e Biancaneve.

Grease: Grease (Brillantina) (Grease) è un film del 1978 diretto da Randal Kleiser, tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey che vede come protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John.

Need For Speed: film d’azione del 2014 ispirato dall’omonima serie di videogiochi pubbli- cati da Electronic Arts a partire dal 1995).

Deck dd: citazione al celebre deck Different Dimension del gioco di carte fantasy “Yu-Gi Oh!”.

Lady D: Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady D (Sandrin- gham, 1o luglio 1961 – Parigi, 31 agosto 1997), consorte di Carlo III re del Regno Unito, allora Principe di Galles. Deceduta a causa di un’inci-

dente stradale a Parigi, sulla sua morte aleggia un alone di mistero.

Ad libs: dal latino “ad-libitium”, viene utilizzato spesso negli spartiti musicali ed indica una serie di battute. Nella lingua Inglese il termine può essere utilizzato come “improv- visazioni”.

Mitch: dal film “Paid In Full”, il film diretto da Charles Stone III ed uscito nella sale il 25 Ottobre 2002, che vede come protagonista Mitch.

American History X: dal film del 1998 di Tony Kaye, interpretato da Edward Norton che parla di tensione sociale e razzismo negli Stati Uniti.

FX: gli effetti visivi, comunemente abbrevia- ti con VFX (Visual Effects) o semplicemente FX, sono vari processi con cui un’immagine è creata e/o modificata, fuori dal contesto di una ripresa live action.

OP: OP è un termine utilizzato nel videogaming: l’acronimo sta per Over Powered, cioè troppo potente. Se un oggetto, un’arma, un incantesimo o un giocatore è OP, significa che

è troppo forte rispetto agli altri e questo può causare uno sbilanciamento nel gioco.

Fix: in informatica, eliminazione di even- tuali malfunzionamenti di un sistema.

Glitch: comportamento anomalo del software nel linguaggio videoludico.

RIS: Reparto Investigazione Scientifi- che.

Mr Bean: personaggio immaginario inter- pretato dall’attore britannico Rowan Atkinson, creato dallo stesso Atkinson insieme a Richard Curtis e Robin Discroll (1990).

Three 6, Mobb Deep, QC: gruppi hip hop americani ‘‘Three 6 Mafia’’, ‘‘Mobb Deep’’ e l’etichetta discografica di ‘Atlanta Quality Control’.

P2: P2 (acronimo di Propaganda due, fondata nel 1877 con il nome di Propaganda massonica) fu una loggia della massoneria ita- liana aderente al Grande Oriente d’Italia (GOI), sciolta definitivamente del 1982.

DC: Democrazia Cristiana; partito politico italiano, fondato nel 1943 e attivo per quasi 51 anni, sino al 1994. Ha governato nella Prima Repubblica.

Pushin’P: termine reso popolare dal rapper americano Gunna, dal significato“pushin’ player”.

Pusha T: pseudonimo di Terrance Thorn- tom rapper statunitense classe 1977.

Mean Street: dal film “Mean Street”- diretto da Martin Scorsese e con protagonista Robert De Niro, 1973.

Drip: dal verbo inglese “drip”, letteralmen- te “sgocciolare”, ma nel linguaggio colloquiale inteso come “grondare di stile”.

NPC: non-player character o Non- Playable Character, a loro volta abbreviato in NPC: personaggio non giocante nel linguaggio videoludico.

DC: DC Comics, precedentemente nota come Detective Comics Inc., è una casa editrice statunitense specializzata nella pubblicazione di fumetti

Brandon Lee: Brandon Lee, attore e figlio del noto Bruce Lee, deceduto durante le riprese de “Il Corvo” nel 1993.

Pitch: in acustica, la sensazione uditiva che consente di ordinare un suono su una scala che si estenda dal basso verso l’alto.

dB: l’intensità del suono si quantifica in base al livello di pressione sonora. L’unità di misura è il decibel, abbreviato dB.

38: la .38 Special, nota anche come .38 S&W Special, .38 Spl o Spc, o anche 9x29m- mR (Rimmed), è una cartuccia bordata con percussione centrale, progettata e prodotta dalla Smith & Wesson a partire dal 1898.

Opps: abbreviazione del termine oppo- nents in italiani oppositore, viene utilizzato nel mondo hip hop per indicare un nemico.