Kid Yugi, testo e significato de “Paganini”, dodicesima traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Paganini testo e significato della prima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi PAGANINI testo

Sto pensando ai soldi, I soldi sono il focus Io li faccio apparire dicendo Hocus Pocus

Troppo svegli per

sto gioco cambieremo

Scopo anche sovrappeso mi sento Noto-

rious

Da come parli sembra che hai una vita

bonus

Do speranza alla mia gente Y3P è una

Onlus

Kebab salsa Yogurt

Io non mangio tofu

10 mitra in syncro sembreranno il Chorus

In un live al forum, Yugi ultimo Shogun

Questa merda è il mio tesoro

Lo difendo come Gollum

Pressione addosso salvo la mia terra come

Goku

Voglio comprarmi un panzer non voglio una

Lotus

Terzo occhio è quello di Horus

Fat man sull’Atomioum

Questa non è trap puoi definirla un Hor-crux

Non ho mai preso il Valium, San Cosimo

era Opium

Il mio slang è indecifrabile sembra Latino- rum

Torno a casa sul Nastro di Möbius Rap Magnum Opus

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate

io rispondo in quanti siete Finalmente va come si deve 10K al mese

in una settimana 3 troie diverse

Mi sento bene perchè

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate

io rispondo in quanti siete Sete di sangue nelle strade non ce la farete

Sta merda era senza mercato Ma mo ha preso piede

Ora la gente ci crede

Il cielo provvede

Patto con il diavolo Niccolò Paganini

Questi non comandano sono cavallini

Vogliono fare brutto sono

Patatini Scendi in Puglia torni con il buco come i tarallini

5 Kg di prodotto fatto tutto a pallini

Arriva uno scafo che fa invidia pure ai tabacchini

I fiori del male ormai sono appassiti

Chi va con lo zoppo impara che sta vita è fatta a scalini

La mano in petto del mea culpa sembra un

Harakiri

Siamo luminari tra acidi e Luciferini

Ci hai nominato 7 volte noi siamo appariti I miei seguaci non hanno i miei poster

modus

hanno i miei altarini

Stavo con i delinquenti

Adesso in mezzo a gli affaristi

con le candele in un seminterrato come i satanisti

Alcolizzati siamo casinisti

Sono a cena con i ricchi

Li chiamo carissimi

Kid Yugi

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate

io rispondo in quanti siete

Finalmente va come si deve

10K al mese

in una settimana 3 troie diverse

Mi sento bene perchè

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate

io rispondo in quanti siete Sete di sangue nelle strade non ce la farete

Sta merda era senza mercato Ma mo ha preso piede

Ora la gente ci crede

Il cielo provvede

Kid Yugi PAGANINI significato del brano

Hocus Pocus: Hocus pocus’ è una frase senza senso usata come “ formula magica” per “ fare accadere qualcosa”. In passato fu un termine comune adottato da maghi, giocolieri o altri simili intrattenitori.

Notorious: The Notorious B.I.G., pseudo- nimo di ‘Christopher George Latore Wallace’, conosciuto anche con gli pseudonimi di Biggie, Biggie Smalls e Big Poppa (New York , 21 maggio 1972 – Los Angeles, 9 marzo 1997), è stato un rapper statunitense e considerato uno dei migliori della storia.

Onlus: sigla di ‘Organizzazione Non Lucra- tiva di Utilità Sociale’, ente di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di so- lidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall’ordinamento.

Chorus: il ‘chorus’ è un effetto elettronico per strumenti musicali elettrificati o elettronici, ma può essere utilizzato anche per la voce, il cui scopo è di simulare la compresenza di più sorgenti sonore dello stesso tipo, come avviene per un duo (o più) di strumenti musicali uguali che eseguono la medesima partitura.

Ultimo Shogun: “Comandante dell’eserci- to”: era un titolo ereditario conferito ai dittatori politici e militari che governarono il Giappone tra il 1192 e il 1868. Il titolo, equivalente al grado di generale, era riservato alla carica più alta delle forze armate del paese. L’ultimo Shogun fu Tokugawa Yoshinobu.

Gollum: Gollum’ è un personaggio del Signo-

re Degli Anelli, l’universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955.

Goku: ‘Son Goku’, chiamato spesso sempli- cemente ‘Goku’, è un personaggio immaginario e il protagonista del manga Dragon Ball di Akira Toriyama, uscito in Giappone il 26 Febbraio 1986

Lotus: ‘Lotus’ è una casa automobilistica britannica, attualmente di proprietà della holding cinese Geely Holding Group, con sede a Hethel in Inghilterra, in un’ex base aerea, famo- sa per le sue realizzazioni sportive ed estreme e per le sue innovazioni, merito del suo fondatore, Colin Chapman.

Horus: (Horus (in italiano anche Oro o Horo) è una divinità egizia appartenente alla religione dell’antico Egitto, fra le più antiche e significative del pantheon egizio.

Fat man sull’Atomioum: Fu la terza bomba atomica approntata nell’ambito del Progetto Manhattan che, al pari di “Little Boy”, trovò anch’essa un’applicazione militare, come secondo e ultimo ordigno nucleare mai adoperato in combattimento, con l’incursione su Nagasaki, al termine del secondo conflitto mondiale.

Horcrux: “Un ‘Horcrux’ è un oggetto in cui un mago oscuro ha nascosto un frammen-

to della propria anima al fine di raggiungere l’immortalità. La creazione di un Horcrux è un procedimento orribile, poiché viola le leggi della natura e della morale, e richiede di compiere un’omicidio, l’atto di malvagità più grande. Il primo Horcrux noto fu creato da Herpo il Folle, nell’antica Grecia. L’unico altro creatore di Horcrux noto fu Lord Voldemort (personaggio fittizio della saga Harry Potter, creato dalla scrittrice britannica J.K Rowling), che fu molto probabilmente anche l’unica persona che riuscì a crearne con successo più di uno.

Valium: ‘‘Valium’, principio attivo diaze- pam, è un farmaco ansiolitico appartenente alla famiglia delle benzodiazepine, trova indicazio- ne nel trattamento di ansia, tensione, insonnia e ad altre manifestazioni psico-somatiche asso- ciate con sindrome ansiosa, inducendo anche un netto rilassamento della muscolatura.

Opium: ‘(L’oppio dal latino ‘opium’ è

uno stupefacente ottenuto incidendo le capsule immature del ‘Papaver somniferum’ e racco- gliendone il lattice che trasuda, che poi viene lasciato rapprendere all’aria in una resina scura che viene impastata in pani di colore bruno, dall’odore dolciastro e dal sapore amaro.

Latinorum: Il termine latinorum viene utilizzato nell’opera “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni da don Abbondio per trarsi d’impaccio disorientando e intimidendo Renzo “non capisco questo latinorum.

Nastro di Möbius: In matematica, e più precisamente in topologia, il ‘nastro di Möbius’ è un esempio di superficie non orientabile

e di superficie rigata. Trae il suo nome dal matematico tedesco August Ferdinand Möbius (1790-1868), che fu il primo a considerare la possibilità di costruzione di figure topologiche non orientabili.

Magnum Opus: Un’espressione latina che significa “grande opera”. Viene utilizzata soprattutto in riferimento alla più celebre, grande e importante opera di uno scrittore, un artista o un compositore.

Un genio non ripete: secondo alcuni storici, ‘Paganini’ non concedeva il bis, non per- ché fosse avvezzo a fare le bizze o perché fosse arrogante, ma piuttosto poiché spesso era solito improvvisare ed era quindi impossibile ripetere in maniera uguale una creazione estemporanea, nata dall’estro del momento.

Niccolò Paganini: ‘Niccolò Paganini’ è stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra i più importanti espo- nenti della musica romantica. Era chiamato il “violinista del diavolo” per l’abilità esecutiva che solo colui che scende a patti con il demonio può possedere. Ma non solo. L’aspetto, gli atteg- giamenti e gli eccessi di Paganini contribuirono a conferire all’appellativo “ demoniaco” sempre maggiore sostanza.

Harakiri: suicidio che si pratica in Giappo- ne, secondo un antico rituale samurai, squarcian- dosi il ventre con un’apposita lama sacrale.

Acidi e Luciferini: il satanismo acido ed il luciferismo sono due branche del satismo, il satanismo acido è composto da giovani che si riuniscono per consumare droghe, leggere testi sul satanismo e sperimentare rituali rudimentali invece nel luciferismo troviamo il culto della figura di lucifero considerato l’angelo caduto.