Kid Yugi, testo e significato de “Lucifero”, ultima traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Lucifero testo e significato della prima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi Lucifero testo

Dallo schifo la prima stella del mattino Lucifero da piccolo il principe il delfino

I peccati del santo le

virtù dell’assassino Qui l’aria è pesante frantumerà il finestrino

Metti in bilico i cuscini costruiscimi un fortino

La fine di un grande re porta l’impero in declino

Fumo come un camino

Troppo carne intorno all’anima non sento nessuno che mi è realmente vicino

Tu mi baci sulle labbra firmi il veneficio

Ora che i miei abbracci ti ricordano il cilicio

Programmato per arrendermi nelle vene il silicio

Mi dò del fallito mentre fuori gridano al prodigio

Calpesterò i miei nemici li userò da tram- polino

Basta un istante di luce e mi brucio come un rullino

Mo che il modo in cui mi umilio è diventato proficuo

Pianto dopo pianto rigo dopo rigo

Però questa non è pelle sono pezze di un feticcio

Quando brancolo nel buio reggimi se vacillo

Mosca bianca piumaggio nero del cigno

Per quanto mi pulisco dentro di me c’è il maligno

Ora che ogni tua parola mi pesa come un macigno

E il tuo sguardo più dolce resta arcigno

Il male che mi logora non può essere benigno

Crivellatemi per bene disinnescate l’ordigno

Non lo faccio per la fama io non voglio prestigio

Nemmeno per il denaro riprendetevi l’an- ticipo

Non lo faccio per le donne per sembrargli più figo

Io non rappo per moda non sarò all’ultimo grido

Non è questione di ego non girerò impettito

Non è roba di strada più cresco più mi fa schifo

Non lo faccio per i fan non ho bisogno di tifo

Non voglio cambiare niente il cielo rimarrà grigio

Non è per riconoscenza fanculo ogni sacrificio

Non lo faccio per divismo kid yugi anti idolo

Non lo faccio per salvarvi non sono di certo il tipo

Non penso di salvare me non sono così cretino

Non voglio nessuna grazia non anelo al paradiso

Non ho alcuna visione resto sempre un indeciso

Non lo faccio per rispetto per sembrare cattivo

Se vado dentro adesso questo non sarà servito

Non lo faccio per me stesso non é per egoismo

Non é per un mio amico per dirgli che abbiamo vinto

Non è neppure per i miei per sembrare un bravo figlio

Non lo faccio per status per sembrare più ricco

Non voglio sentire applausi per due cazzate che ho scritto

Per ricevere un premio e far parte del meccanismo

Niente protagonismo sono un ragazzo schivo

Sono schiavo di sostanze che col tempo ti uccidono

Non mettetemi di lato c’è il rischio che mi svirgolo

É una prigione open space e pure non me la svigno

Il dolore era atroce ne è rimasto un fastidio

La spada che mi colpiva mo è grande quanto uno spillo

Di una richezza infinita ci resta solo lo scrigno

Dell’ultima cena ci è rimasto l’appetito

Dall’ultima rissa se n’è andato pure il livido

Quando un eroe cade ci resta solo il mito

Del regista qualche frame

Del poeta mezzo rigo

Del filosofo la forma Del musicista un disco

Del genio una formula Dell’attentato un video

L’ombra di ciò che vivo La biografia del cattivo Lucifero

Kid Yugi lucifero significato del brano

Il principe il delfino: Luigi di Francia, detto anche il Gran Delfino, è stato un principe e generale francese, primogenito di re Luigi XIV di Francia e della regina Maria Teresa. Erede designato al trono di Francia, Luigi fu perciò chiamato “delfino” dalla nascita, ma morì prima di succedere al padre.

Veneficio: omicidio commesso attraverso l’uso di sostanze velenose.

Cilicio: cinta ruvida e nodosa che si porta sotto gli abiti, sulla pelle nuda, come pratica religiosa di penitenza.

Silicio: elemento chimico della tavola pe- riodica, semimetallo e semiconduttore presente principalmente nei microprocessori.

L’anticipo: anticipo minimo garantiti ovvero somma di denaro non restituibile ma recuperabile sulle royalties maturate dall’avente diritto in ambito musicale.

Lucifero: il termine Lucifero il cui significato letterale è ‘Portatore di luce’, è un termine con

il quale ci si può riferire a differenti entità mitologiche (la divinità romana “Lucifer”, la corrispondente divinità greca Eosforo e per molti filoni del cristianesimo, a Satana) o anche al pianeta Venere il quale è associato alle citate divinità greco-romane.