Kid Yugi, testo e significato di “Capra a tre teste” con Tony Boy e Artie 5ive

Kid Yugi Capra a tre teste testo e significato della prima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Qui per l’acquisto della versione cd del disco e qui per quella in vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Kid Yugi capra a tre TESTE testo

Piccola peste capra a tre teste

Un’artista in mezzo

ai gangster Gianni Celeste

Sto con tutta la mia gente voi chi sareste

Sta roba fra viene dal niente, dalle foreste Torno a vendere la droga, so che vorreste C’è chi mi ucciderebbe, se solo potesse Non ho paura né dei rapper né della PS Stiamo parlando di affari

La mia folle gelosia, Desdemona e Otello Quando piovono proiettili non basta l’ombrello

Mille euro in tasca prima solo il coltello

5 stelle resort prima manco l’ostello Prima manco le seghe, ora ho le troie per bene

Ho fatto dalla strada al genio, il nuovo Martin Eden

Dopo di me il gioco finisce, Friedrich Hegel

Mischio cinque sostanze, non è bicchiere ma un becher

Muoio come un Berserkr, sento un formicolio

Io sono morte, calamità al livello Dio

Ho preso tutto quel che c’era non so più cos’è mio

Il mio angelo custode mi ha appena detto Addio

Piccola peste capra a tre teste

Un’artista in mezzo ai gangster Gianni Celeste

Sto con tutta la mia gente voi chi sareste Sta roba viene dal niente, dalle foreste Torno a vendere la droga, so che vorreste C’è chi mi ucciderebbe, se solo potesse Non ho paura né dei rapper né della ps Stiamo parlando di affari

TONY BOY

Piccola peste non faccio il parrucchiere ma cresco facendo questo

Una capra sta’ da sola

Poi cresce ed aggiunge due teste

Pensavo fossi un G ma in tasca hai solo due tessere

Tratto il mio conto in banca come un bambino che cresce

Pensando troppo in grande per chi è di questo mestiere baby

Se tutto và male ritorno a fare il mestiere baby

Puoi stare incantato con lo sguardo sulle chain baby

Ci metti nel disco e ti ci salvi la carriera baby

E non serve che fai lo snob

Artisti mezzi gangster copriamo dal sud

al nord

Tony, Yugi, Arti faccio un crocifisso nuovo Sei già cosa rispondono se chiedi chi è il goat

Piccola peste capra a tre teste

Un’artista in mezzo ai gangster Gianni Celeste

Sto con tutta la mia gente voi chi sareste Sta roba viene dal niente, dalle foreste Torno a vendere la droga, so che vorreste C’è chi mi ucciderebbe, se solo potesse Non ho paura né dei rapper né della ps Stiamo parlando di affari

ARTIE 5IVE

Capra a tre teste,

vuoi fare il tetè a tetè

ultimamente ce l’hanno tutti con me

tengo in mano la patata bollente per te non c’è

problema sarà perché ho mostrato un po’ di soldi a qualche chain

sarà perché sono fresco come acqua di torrente

sarà perché, mi fotto proprio tutte, tutte quante

da un anno nel game siamo già pieni di figa

adesso tu non vendi più qui è meglio se sparisci

o capisci o capisci, ti prendiamo mentre giochi

e spendi tutti spicci dentro a quelle sale slot

i nemici sono morti, tabellone segna al top a me piacciono le tot, si mi piacciono le hoes

balle case, buon cibo mangio nei ristoranti

top

come un nerd ho imparato a memoria tutti i g code

ho rispetto del mio bro, Artie da Milano nord

baby non finirà oggi la mia stagione in god mode

Kid Yugi l’anticristo significato del brano

Capra a tre teste: la figura animale della capra storicamente viene associata al Demonio. Nella Septuaginta, la traduzione in greco della Bibbia, il diavolo viene descritto con un termine che vuol dire “capra selvatica”.

Gianni Celeste: Gianni Celeste, pseudo- nimo di Giovanni Grasso (Catania, 24 giugno 1964), è un cantautore italiano della tradizione neomelodica napoletana.

PS: abbreviazione di commissariato di Pubblica Sicurezza.

Desdemona e Otello: dalla tragedia “Otello” di William Shakespeare che vede al suo interno la relazione tra Desdemona e Otello, scritta agli inizi del XVII secolo.

Martin Eden: dal romanzo “Martin Eden”- di Jack London,che narra la storia di un semplice marinaio divenuto scrittore inseguendo la sua passione per la letteratura, pubblicato nel 1909.

Friedrich Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino,

14 novembre 1831) è stato un filosofo e poeta tedesco, considerato il rappresentante più signifi- cativo dell’idealismo tedesco. È ritenuto uno dei massimi filosofi di tutti i tempi.

Becher: recipiente in vetro utilizzato nei laboratori chimici.

Berserkr: feroce guerriero invasato di una particolare furia omicida dettata dallo spirito guerriero di Odino, figura della Mitologia Norrena.

Calamità al livello Dio: all’interno dell’ani- me “One Punch Man” i nemici vengono suddivisi in base al livello di calamità.