Kid Yugi, testo e significato de “Il Signore della mosche”, quinta traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Il Signore delle mosche testo e significato della quinta traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi Il Signore delle mosche testo

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

Voglio fare soldi poi mangiare solo kosher Peroni trequarti diluisco 10 gocce

Vivevo con Busha come in Due Sballati al Collage

Proiettile vagante finisce che ti coinvolge Porto il commerciale se vuoi roba che sconvolge

Vendetta servita fredda perché è il piatto dolce

Onestamente Il piatto caldo è il mio piatto forte

Penso alla mia borsa come fanno a Fran- coforte

300 con la musica e non suono il pianoforte Vampiro della notte profanatore di tombe Fumo fino all’asma bevo fino alla morte Pippo finché non ho un cratere sul palato molle

Tracanno Jack Daniel, Laphroaig, Johnnie

Walker

Sono un vero terrone giro insieme alle carogne

Il mio dawg stende un coso grosso almeno quanto un pollice

Non c’è luce in fondo al tunnel non uscirò dal vortice

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

Il signore delle mosche

Lei è bisex ma stanotte niente forbice

Io non chiedo scusa, non ammetto le mie colpe

Vorrei fare il dittatore mandarvi tutti alle do…

La mia merda è guerra un romanzo di Tolkien

Pacciani per le coppie per gli opps sono uno stalker

Giro in storm-fit mentalità da borderline

Sippo dompe mille euro di bolle

La dea bendata è sola una troia in topless Ma la ruota gira e non potrò salvarmi in corner

20 coltellate voglio disgustare il Coroner Il tuo corpo soffre coagula e poi solve

Quì c’è troppo sangue non basterà lo scottex

Sono in live sul rotten voglio portare del content

Kid fottuto yugi il nuovo Andrea Volpe Bianco come un canto gregoriano nero come un gospel

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

3p gang cabalismo nuovo Golden Dawn Eyes on the prize eyez on me voglio un Golden Globe

La mia vita è un rise contro un baro come Lock and Stock

Faccio i soldi veri fuck them all vado off the road

Scam Watchdogs antihero Watchman Maneggio ketch liquida ho la pelle in Goretex

Just do it Nike Cole Porter

Voglio leggere i fumetti solo sui Grenoble Non sono un mc sono un fottuto trash

talker

In giro con lo shiesty mask on l’head warmer

Mi sta tenendo sveglio non si tratta di una monster

In giro con le armi bro io non faccio a botte

Progetto un’ecatombe

Il filo rosso che connette olo…. e foibe

Mi piace questo mondo tutta sta violenza no sense

La mia merda é hardcore come un ballgag killer nel mio roaster

La prendo per la gola come un chokeslam Mi tiro un vulcano bevo un monte

Duemila parole lascierò il pubblico wordless Il diavolo riemerge suonano le trombe

Big cazzo di Yugi

Kid Yugi Il signore delle mosche significato del brano

Cabalismo: la Cabala esoterica, o Cabala ermetica (cabala: letteralmente “tradizione”, “ricevimento” o “rendiconto”), nella tradizione culturale occidentale rappresenta il punto di incontro principe per tutti i rami dell’esperien- za esoterica ed iniziatica: magia, occultismo, gnosi, orfismo.

Golden Dawn: Golden Dawn’ è una società segreta fondata sulla tradizione della Qabalah. Fondata alla fine del XIX secolo da William Robert Woodman, William Wynn Westcott e Samuel Liddell MacGregor Mathers, massoni e membri della Societas Rosicruciana in Anglia.

Golden Globe: il Golden Globe (Golden Globe Award) è un premio statunitense ricono- sciuto annualmente ai migliori film e programmi televisivi della stagione. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisio- ne), è uno dei massimi riconoscimenti nel settore cinematografico e televisivo.

Lock and Stock: Lock & Stock – Pazzi scatenati film del 1998 diretto da Guy Ritchie. Il film sancisce, oltre al debutto di Ritchie alla regia, l’inizio della carriera cinematografica di Jason Statham e Vinnie Jones, diventati attori di successo dopo un passato rispettivamente da tuffatore e calciatore.

Kosher: la casherut (o kasherùt, in ebraico “adeguatezza”) indica, nell’accezione comune, l’idoneità di un cibo a essere consumato dal po- polo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella Torah.

Due Sballati al Collage: Due sballati al college (How High) è un film commedia del 2001 diretto da Jesse Dylan.

Francoforte: borsa di Francoforte: a Francoforte è presente una delle borse valori più importante d’Europa

Jack Daniel, Laphroaig, Johnnie Walker: Vari marchi di Whiskey.

Il signore delle mosche: Il signore delle mosche (Lord of the Flies), scritto nel 1954, è un romanzo dello scrittore britannico William Gol- ding. Il libro ha come protagonisti un gruppo di ragazzi britannici bloccati su un’isola disabitata e racconta il loro disastroso tentativo di auto- governarsi. “Il Signore delle Mosche” (epiteto fenicio del dio Belzebù) viene rappresentato dalla testa di maiale mozzata brulicante di mosche. il manifesto della poetica dell’autore, che può essere riassunta in questa frase: “Gli umani producono il male come le api producono il miele”.

Pacciani: Pietro Pacciani (1925-1998) è famoso per essere stato il principale sospettato del Mostro Di Firenze, sebbene sia stato assolto dopo la sua morte.

Storm-fit: tecnologia Nike idrorepellente disegnata per gli atleti in condizioni climatiche avverse.

Borderline: Il disturbo borderline di personalità (DBP) è un disturbo di personalità caratterizzato da instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sè e dell’umore e da una marcata impulsività e diffcoltà ad orga- nizzare in modo coerente i propri pensieri.

Dea bendata: fortuna, figura della religione romana, dea del caso e del destino. Nell’iconografia rinascimentale Fortuna fu spesso rappresentata dai pittori bendata da qui il termine “ dea bendata”.)

Coroner: funzionario governativo inglese che ha il potere di condurre un’indagine in caso di morte sospetta.

Rotten: Rotten.com è stato un sito famoso per i suoi contenuti scioccanti, attivo dal 1996 al 2012.

Andrea Volpe: Andrea Volpe, membro delle Bestie di Satana, gruppo di serial killer e satani- sti italiani della provincia di Varese, responsabili di induzione al suicidio e di vari omicidi, attivo dal 1998 al 2004.

Watchdogs: ‘Watchdogs’ (2014) è un vide- ogioco di avventura prodotto dalla Ubisoft.

Watchman: Watchman è un film di Zack Snyder, trasposizione della miniserie di fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons.

Goretex: il ‘Goretex’ è un materiale idrorepellente.

Cole Porter: Compositore statunitense (Peru 9 Giugno 1891 – Santa Monica, 15 Otto- bre 1964) uno dei cinque più grandi compositori del musical americano.

Grenoble: il ‘Grenoble’ è una giacca prodotta da ‘Moncler’, all’interno è presente la raffgurazione di un fumetto.

Trash talker: forma di comunicazione utilizzata in situazioni fortemente competitive come gli eventi sportivi. Questa tecnica è stata usata in modo sistematico per la prima volta dalla leggenda della boxe ‘Muhammad Ali’.

Ballgag: tipo di bavaglio costituito da una palla di circa 4 cm di diametro e da un laccio

che si chiude dietro la testa, oggetto utilizzato principalmente neI giochi BDSM.

Chokeslam: la Chokeslam è una mossa del mondo del wrestling. Si esegue portando una mano al collo dell’avversario dall’inglese “choke” significa “soffocare”.