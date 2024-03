Kid Yugi, testo e significato di “Servizio” con Papa V e Noyz Narcos

Kid Yugi Servizio testo e significato della quarta traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi Servizio testo

Conosco dieci trequartisti ma manco un terzino Troie succhiano il caz- zo per un ventino

Ho visto più neve del Cremlino

Non sono un bel tipo

Alle sei del mattino con gli occhi di chi è in castigo

PAPA V

Non ho grammi in palla sono in casa di Alberto

Mio fratello è incinta non è in sala da parto Sono sopra una Bentley sembro Lapo Elkann

Dentro la carta stagnola non ci sta il parmigiano

KID YUGI

Bottiglie di plastica, con i tappi di stagnola Ho fatto rap nelle crackhouse prima che fosse una moda

Un vero clocker per la droga diventa un acrobata

Ragazzine squagliate collassano come Mia Wallace

PAPA V

Faccio sempre avanti e indietro da casa giù al bar cinese

Il proprietario non parla, non sente né vede bene

Non ho problemi di soldi, ho problemi a tenerli in tasca

Ho solo scopato a scuola, non ho mai imparato un cazzo

PAPA V

La scopo solo in bocca, non ho il preser- vativo

Sono nato prevenuto, ho appena preso un digestivo

Qua si pippano l’amianto pure ste teste di minchia

E cinque su dieci son pure madri di famiglia

KID YUGI

Alcol come un Irlandese

Cotolette come un milanese

Per tre carte e mezzo partono le stese

Ho un amico che pippa il guadagno e pure le spese

Ho un contatto nel barese, ho preso cose che non sono scese

PAPA V

Gesù cristo è appeso sopra la mia collana Mangio un pezzo di pane, bevo cinque gin tonic

Te la portiamo in casa come un pezzo di pizza

Ho l’arcobaleno in tasca, uno a destra uno a sinistra

KID YUGI

Cocaina ti da un super man punch4 Tracker hat di Van Dutch Profumo Dior sauvage

Danno i pallini in Tmax

vedo triplo due intramuscolo di Contramal Stillnox mi fa una coccola mentre ficco una tossica

Kid Yugi servizio significato del brano

Cremlino: Cittadella fortificata posta al centro di Mosca, sede del Governo e del Parla- mento Russo.

Clocker: dallo slang americano, tradotto in italiano vuol dire “spacciatore”.

Mia Wallace: Personaggio interpretato da Uma Thurman del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, uscito nelle sale il 14 Ottobre del 1994.

Super man punch: tipologia di pugno usa- to in Mma, in inglese mixed martial arts, ovvero le arti marziali miste

Tracker hat di Van Dutch: tipologia di capello del marchio di moda americano Van Dutch.

Dior sauvagei: fragranza di profumo del celebre marchio francese Dior.

Contramal: il Contramal è un analgesico della famiglia degli oppiacei.

Stillnox: Lo stillnox è un sonnifero.