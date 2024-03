Kid Yugi, testo e significato de “Nemico” brano contenuto ne “I nomi del diavolo” feat Ernia

Kid Yugi Nemico testo della settima traccia del nuovo album del rapper, fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music, in feat con Ernia.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Qui per l’acquisto della versione cd del disco e qui per quella in vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Kid Yugi nemico testo

Cento passi avanti dritti come soldatini

Dandoci le spalle pronti a premere per primi

Uno c’avrà il nome scritto sopra i sampie-trini

L’altro vivrà tanto da vedere i nipotini

Si fanno proiettili i piombini

Diventano uomini quei ragazzini

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere

Si fanno abissi i tombini

Diventano smorfie i nostri sorrisi

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere

Tu sei mio nemico il mio rivale la mia nemesi

Non c’è nessun trionfo in guerra non ci son superstiti

Non ci sono eroi né reduci

Mi pugnali mentre porto le redini di quel carro sul quale potevi esserci

Abbiamo fatto scelte e certe scelte non si cambiano

Resti fedele al tuo ruolo anche in questo gioco sadico

Un nemico è leale invece certi amici cantano

Altri tossici ci sputano nel piatto in cui pippavano

Lifestyle pesante sicuro muoio di Sabato

E finalmente i miei potranno vedermi in abito

Credo che ti ho sconfitto e poi ritorni di

soppiatto

Ho subìto troppo e ad una certa so scop- piato

Ti odio tanto e altrettanto non ti ho sottovalutato

Mi hai remato sempre contro non lo davo per scontato

Ridammi ciò che mi hai tolto e pure quello che ti ho dato

Ogni volta ti ho battuto tu sei sempre ritornato

Si fanno proiettili i piombini

Diventano uomini quei ragazzini

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere

Si fanno abissi i tombini

Diventano smorfie i nostri sorrisi

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere

ERNIA

L’odio plasma l’uomo

come Dio fece all’argilla

Così simile a sé stesso che dovette maledirla Una tesi c’ha bisogno di un contrario per capirla

Una lucciola alla luce è un insettaccio al buio brilla

Senza me tu non esisti

senza te sono poltiglia

Ma mi ucciderei per vederti affogare in fondo a Scilla

Sei il nemico che mi stringe la pupilla

E la rende vermiglia

Mi rendi infantile ed aggressivo, un balilla

Sento il tuo respiro pure se non sei vicino

Vinco ancora solo per assicurarmi un tuo delirio

Nelle vene tue ci scorre solo fango, sei un caino

Un fratello fratricida, tu mi annulli il razioci- nio

Un amico di un nemico è mio nemico mi motiva

Di imparare l’algebra, è la proprietà com- mutativa

Prima mi supporti poi ti sposti sperando che cada

Io ricordo tutto quindi bada

Si fanno proiettili i piombini

Diventano uomini quei ragazzini

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere Si fanno abissi i tombini

Diventano smorfie i nostri sorrisi

Per essermi nemico hai coraggio da vendere

Mi scuso da ora perché io non so perdere