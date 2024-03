Kid Yugi, testo e significato di “Denaro”, ottava traccia dell’album “I nomi del diavolo” con Simba La Rue

Kid Yugi Denaro testo e significato dell’ottava traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music. Il brano è in featuring con Simba La Rue.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi denaro testo

Vengo dal fuoco io non vengo dall’argilla

Pasta colombiana come vaniglia

Tute in velluto non

rocko le Gildan

Yung 3p siamo una gilda

Meglio in prigione che finire all’Ilva

A chi mi odia gli manderò l’iban Terribile non mi chiamo Ivan

Dregher io non bevo ipa

Shooter calvi come hitman

Picchiatori come Yip Man

Rosso sangue metto firma

Vedo triplo paste lilla

Naso sporco non é cipria Esterovestizione mi pagano in Dirham Due cavalli tipo biga

Due kalash sopra un pick up

In Puglia più bombe che nel Donbass

Siamo armati più armati di Hamas

Allucinato come un Apache

Tra l’uomo e dio come Abraxas

25 colpi come un Famas

Evasione la mia flat tax

Legge di cristo come il Far west Spericolati come Jackass

Dirham euro franchi pesos

Abbasso il prezzo come aumento il peso I soldi non mi hanno mai offeso

Muoio gonfio come un obeso

Yen Pound Dinari Dollari

Conto tanto mi rovino i pollici

Soldi nel muro rovino gli immobili

Cambia paese se mi nomini

SIMBA LA RUE

Euro Dirham Dirham Khalys

Attento alle tue percentuali Volto coperto talebano

Armati come talebani

Auto rubata spegni i fanali Cancella codice telaio

In galera sono apparecchiato Vendo fumo ai carcerati

In zona come Rogoredo Lecco è piena di tossici Non fate i rap boy

Voi fate gossip

Pirates come i Somali

Ho amici matti malad piromani Sono f tonobil

Guido fin centre ville

Mischio rivo con alcolici

Dirham euro franchi pesos

Abbasso il prezzo come aumento il peso I soldi non mi hanno mai offeso

Muoio gonfio come un obeso

Yen Pound Dinari Dollari

Conto tanto mi rovino i pollici

Soldi nel muro rovino gli immobili Cambia paese se mi nomini

Kid Yugi denaro significato del brano

Gildan: marchio di abbigliamento ameri- cano celebre per la produzione di t-shirt e felpe monocolore.

Gilda: tipo di associazione medievale che, sorta in Inghilterra nel sec. 9° con lo scopo

di mutua difesa, di assistenza religiosa e di vendetta.

Ilva: Ilva/Acciaierie d’Italia S.p.A. è un’azienda italiana, costituita da Am InvestCo Italy e Invitalia, che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell’acciaio. Il principale stabilimento italiano è rappresentato dalle acciaierie di Taranto in Puglia, il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’ac- ciaio in Europa.

Ivan: Ivan IV (Kolomenskoe, 25 agosto 1530 – Mosca, 28 marzo 1584[N 1]) assunse per primo il titolo di zar di tutte le Russie, noto anche come ‘Ivan il Terribile’.

Hitman: ‘‘Hitman’ è una serie di videogiochi action di tipo stealth in terza persona sviluppati da IO Interactive e pubblicati da Eidos Inte- ractive e Square Enix a partire dal 2000.

Yip Man: ‘Yip Man’ (1893 – 1972) è stato un insegnante cinese di arti marziali; fu il primo maestro di Wing Chun a insegnare liberamente e apertamente questa arte marziale.

Esterovestizione: con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia.

Dirham: valuta degli Emirati Arabi Uniti.

Biga: ‘Carrozza (cocchio) da guerra uti- lizzata in epoca classica nella Grecia antica, nell’antico Egitto e nell’antica Roma.

Donbass: il Donbass ,regione geografica dell’Europa orientale, teatro dal 2014 di un con- flitto armato tra le milizie separatiste filo-russe e l’Esercito Ucraino.

Hamas: gruppo militante palestinese di stampo nazional-islamista, il movimento mili- tare è definito gruppo terroristico dall’Unione Europea.

Apache: tribù indigena americana.

Abraxas: divinità di origine gnostico-mi- traica, rappresenta la mediazione fra l’umanità e il dio Sole.

Famas: fucile d’assalto di produzione francese.

Flat tax: modello di tassazione ad aliquota fissa.

Jackass: programma televisivo statunitense, trasmesso da MTV dal 2000 al 2002, in ciascun puntata un gruppo di persone si confrontava con una serie di giochi pericolosi o ridicoli.