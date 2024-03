Kid Yugi, testo e significato di “Lilith”, sesta traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Lilith testo e significato della sesta traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi Lilith testo

Sei la mia Lilith

Smetto di cercarti noi non saremo amici

Perché più dici ti amo più continuerò a tradirti

Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti

Vai con altri maschi sei convinta di ferirmi Tu sei Lilith

Non vuoi manco più sentirmi

Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini

Mi cancelli da Ig ti disegni le lentiggini Bruttissimi litigi ne dimentico le origini

Tu mi odi io lo sento che mi odi

Ti ingoi i miei umori dei fuochi con cui ti ustioni

Penso solo a me stesso non so darti attenzioni

Mi parli dei tuoi problemi non so darti soluzioni

E ti affidi alle pozioni

Vieni sempre nelle stesse posizioni

Ti affezioni nonostante conosci le mie intenzioni

Una sola anima in pena cambiano le con- fezioni

Due bambini con i traumi cambiano le situazioni

Tutte ste relazioni mi sanno di asfissia La nostra storia che diventa un’elegia

C’è chi insegue e chi respinge non è solo una teoria

Dopo l’orgasmo tutta la magia va via

Sei la mia Lilith

Smetto di cercarti noi non saremo amici

Perché più dici ti amo più continuerò a tradirti

Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti

Vai con altri maschi sei convinta di ferirmi Tu sei Lilith

Non vuoi manco più sentirmi

Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini

Mi cancelli da Ig ti disegni le lentiggini Bruttissimi litigi ne dimentico le origini

Cancelli i sex tape hai paura del revenge

Ti senti una strega tu sei Bellatrix Le- strange

Tu sei Janet Leigh io mi sento Norman Bates

Vuoi una star come MJ o un gangsta come CJ

Qua cambierà la musica, l’impianto, il dj Non capisci cosa ho dentro manco con gli x-ray

Invece tu un mainframe per me che sono

Bill Gates

Sognavi un rapper e i main stage ma casa sembra Carnage

Mi blocchi dappertutto ci sentiamo per e-mail

Vorrei essere famoso per intasarti l’home page

Da risentimento a esaurimento va il tuo range

Cambierei soldi in amore se solo esistesse il change

Sei la mia Lilith

Smetto di cercarti noi non saremo amici Perché più dici ti amo più continuerò a tradirti

Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti

Vai con altri maschi sei convinta di ferirmi Tu sei Lilith

Non vuoi manco più sentirmi

Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini

Mi cancelli da Ig ti disegni le lentiggini

Bruttissimi litigi ne dimentico le origini

Sei dolore senza limiti

Zodiaci di lividi

La stanza degli spiriti

La danza delle silfidi

L’affetto di Misery

Le fiamme degli inferi

Il canto delle sirene

Nei tuoi occhi limpidi

Sei la mia Lilith

Smetto di cercarti noi non saremo amici

Perché più dici ti amo più continuerò a tradirti

Poi quando mi scopi accorci tutti i tuoi vestiti

Vai con altri maschi sei convinta di ferirmi

Tu sei Lilith

Non vuoi manco più sentirmi

Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini

Mi cancelli da Ig ti disegni le lentiggini

Bruttissimi litigi ne dimentico le origini

Kid Yugi LILITH significato del brano

Lilith: ‘Lilith’ o ‘Lilit’ è una figura presente nelle antiche religioni mesopotamiche già dal III millennio a.C. e successivamente acquisita dalla tarda spiritualità ebraica, che potrebbe averla appresa dai babilonesi. Secondo le cor- renti esoteriche dell’ebraismo, nella Kabbalah, Lilith è stata la prima donna creata, assieme ad Adamo, che in seguito diventerà un demone. Lilith sarebbe stata in perenne contrasto col marito, perché rifiutava di obbedirgli e infine sarebbe scappata dal Paradiso terrestre e avreb- be preferito vivere con i demoni piuttosto che tornare con Adamo.

Un’elegia: componimento letterario, im- prontato a motivi di confessione autobiografica o di sfogo sentimentale, indipendentemente dalla forma.

Bellatrix Lestrange: ‘Bellatrix Lestrange’ è un personaggio di fantasia di ‘Harry Potter’ (JK Rowling, luogotenente di Voldemort, perso- naggio interpretato da Helena Bonham).

Janet Leigh: Janet Leigh è l’attrice pro- tagonista di “Psycho”, film di Alfred Hitchcock del 1960.

Norman Batesr: ‘Norman Bates’ è il nome dell’iconico personaggio del film, interpretato all’interno della pellicola da Anthony Perkins. 6- MJ: MJ, diminutivo di ‘Micheal Jordan’, cestista statunitense.

CJ: CJ, diminutivo di ‘Carl Johnson’, personaggio di fantasia del videogioco GTA San Andreas.

Bill Gates: William Henry “Bill” Gates III (Seattle, 28 Ottobre 1955) è un imprenditore, informatico e filantropo statunitense.

Carnage: ‘Carnage’, film del 2011 diretto e co-scritto da Roman Polański, basato sull’opera teatrale “Il dio del massacro” della drammaturga e scrittrice francese Yasmina Reza.

La danza delle silfidi: la ‘Sylphide’ è uno dei balletti più famosi e capostipite del balletto romantico, chiamato anche ballet blanc per le sue connotazioni estetiche.

Misery: ‘Misery’ è un romanzo thriller scritto da Stephen King e pubblicato nel 1987.

Il canto delle sirene: riferimento al canto delle sirene che ammaliava i marinai durante la navigazione, inducendoli al suicidio in mare. Compaiono all’interno dell’Odissea di Omero nel Libro XII.