Kid Yugi, testo e significato di “Yung 3p 4”, nona traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Yung 3p 4 testo e significato della nona traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Kid Yugi yung 3p 4 testo

Yung 3p nella tua città con le armi nel van

Faccio rap glielo dò alle fan sono l’omertà

Mandibola dance droga manda in trance nel sistema un bug sono il

crack dalla strada ai club

Yung 3p dritto da TA Massafghanistan

Faccio un cult ferro ti fa smack non faccio diss track

Faccio il business plan sono hard as fuck Droga femme fatal coca rap divento una star

Sono grasso come Peter Griffin la mia troia é Lois

Aprivamo pacchi con i soldi come affari tuoi

Posto video di torture scrivo “amo troppo noi”

Esperienze post mortem Enter The Void

La mia merda è culto il mio zoccolo duro sono i Papaboys

Non è trap è voglia di far sesso come Sigmund Freud

10k al mese spingo come un Boeing

Tiro come un Aug prosciugo i Tamoil In Puglia c’è lo stesso murder rate di Hanoi non è come da voi

Killer dell’hiphop investo i writer gambizzo i B-Boy

Vero e proprio sciacallaggio siamo degli avvoltoi

Ho fatto passi da gigante dalle grotte ai tabloid

Sono in bagno con Achille Lauro a poppare Rolls Royce

Al banco del bar con Ginko che scolo un Laphroaig

Cadenza di TA attitude Detroit

Vuoi fottere con me ti fai una croce di cazzi tuoi

Yung 3p nella tua città con le armi nel van

Faccio rap glielo dò alle fan sono l’omertà

Mandibola dance droga manda in trance nel sistema un bug sono il crack dalla strada

ai club

Yung 3p dritto da TA Massafghanistan Faccio un cult ferro ti fa smack non faccio- diss track

Faccio il business plan sono hard as fuck Droga femme fatal coca rap divento una star

Ho fatto goal

Sto bevendo Grog

Sto vedendo in log

Dylan dog io non leggo Vogue

Voglio farmi un porsche un’auto sport Trappo come Keef scrivo come Mogol

Didi e Gogo Aspettando Godot shall we go? Lesssgggo

Testo incomprensibile non vado su tik tok Sto con Ginko sembriamo Johnny Knoxville e Steve O

So il tuo spot

Nikkomok mocc a sordt

Porto il commerciale anche se vogliono il top

Porto il commerciale anche se vuoi fumarti

un bong

Bevo come al malato ho la faccia che è un qr code

Pantalone largo non rispetto mai il dress code

Parlo come mangio e non mangio da un po’ Se mi tocchi perdi tutto il tasto rosso la 8ball

Solo con l’md mi sento in love

Non mi metto nei tuoi panni perché a me andrebbero crop

Non è il mio anno è la mia Belle Epoque Age of gold

Yung 3p nella tua città con le armi nel van

Faccio rap glielo dò alle fan sono l’omertà

Mandibola dance droga manda in trance nel sistema un bug

Sono il crack dalla strada ai club

Yung 3p dritto da TA Massafghanistan

Faccio un cult ferro ti fa smack non faccio diss track

Faccio il business plan sono hard as fuck

Droga femme fatal coca rap divento una star

Kid Yugi YuNG 3p 4 significato del brano

Yung 3p: collettivo artistico del rapper italiano Kid Yugi.

Bug: in informatica,errore di funzionamen- to di un sistema o programma.

Diss track: nella cultura Hip Hop, brano che ha l’obiettivo di prendere in giro, criticare o addirittura insultare una o più persone, di solito appartenenti all’ambiente rap.

Femme fatal: archetipo dell’arte e della letteratura, personaggio riconoscibile come una donna misteriosa, attraente e seducente.

Peter Griffin la mia troia é Lois: dal cartone animato “ Family Guy” di Seth MacFar- lane, in particolare fa riferimento ai protagonisti, marito e moglie, Peter Griffn e Lois Griffn (1999).

Affari Tuoi: Affari Tuoi”, programma televi- sivo di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023.

Enter the Void: Enter the Void” è un film del 2009 scritto e diretto da Gaspar Noé. Definito dallo stesso regista un «melodramma psichedelico» nel cast ci sono Nathaniel Brown, Paz de la Huerta e Cyril Roy.

Papaboys: “PapaBoy” è un neologismo usato per indicare il giovane che partecipa alle manifestazioni cattoliche.

Sigmund Freud: Sigismund Schlomo Freud, noto come Sigmund Freud (Freiberg, 6 maggio 1856-Londra, 23 settembre 1939) è stato un neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco,

fondatore della psicoanalisi, la più antica tra le correnti della psicologia dinamica. Noto ai più per la sua teoria psicanalitica della sessualità.

Boeing: Boeing è un’industria aeronautica statunitense produttrice di velivoli sia per l’uti- lizzo civile, che militare.

AUG: l’AUG è un fucile d’assalto bullpup austriaco prodotto dalla Steyr Mannlicher GmbH & Co KG.

Tamoil: Tamoil è il marchio commerciale con il quale è conosciuta Oilinvest, società pe- trolifera con sede nei Paesi Bassi e siti estrattivi in Libia.

Murder rate di Hanoi: paragone fra il tasso di omicidi in Puglia a quello di “Hanoi”, capitale del Vietnam.

B-Boy: termine che originariamente indica un ballerino di break dance. Nel corso del tempo, b-boy è stato usato nell’accezione più generale che include chiunque faccia parte della cultura Hip Hop.

Achille Lauro a poppare Rolls Royce: riferimento allo scandalo di Striscia La Notizia che colpì il cantante Achille Lauro alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo (2019).

Laphroaig: azienda scozzese produttrice di distillati e liquori, celebre per il whiskey.17-

Grog: Grog, bevanda composta da acqua e Rum.

Log: il log è uno spazio colore logaritmo utilizzato durante la registrazione di immagini video.

Dylan dog: Dylan Dog’ è una serie a fumetti edita in Italia negli anni ‘80 dalla Sergio Bonelli Editore e incentrata sull’omonimo per- sonaggio creato da Tiziano Sclavi ed elaborato graficamente da Claudio Villa e Angelo Stano

Vogue: Vogue’ è un periodico mensile fon- dato nel 1892 a New York da Arthur Baldwin Turnure. Ritenuta una delle più prestigiose e autorevoli riviste del mondo della moda.

Keef: Chief Keef, pseudonimo di Keith Farrelle Cozart (Chicago, 15 agosto 1995), è un rapper e produttore discografico statunitense.

Mogol: Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti (Milano, 17 agosto 1936), è un paroliere e produttore discografico italiano, tra i più rap- presentativi autori italiani di testi musicali.

Didi e Gogo Aspettando Godot: ‘Aspettando Godot’ è un’opera teatrale di Sa- muel Beckett. Dramma associato al cosiddetto teatro dell’assurdo e costruito intorno alla condizione dell’attesa: Vladimiro e Estrago- ne aspettano Godot mentre cresce un’intensa disperazione.

Johnny Knoxville e Steve O: Johnny Knoxville e Steve 0, personaggi televisivi, comici, attori e stuntman statunitensi, meglio noti come creatori e star e della serie televisiva di MTV ‘Jackass’

8ball: palla 8, specialità a tiri dichiarati del biliardo, in cui la palla n.8 va imbucata per ultima.

Belle Epoque: periodo storico e sociocul- turale tra il 1890 e il 1914 di relativo benessere e sviluppo in Europa, in particolare in Francia.

Age of gold: l’età dell’oro (o età aurea)

è un tempo mitico di prosperità e abbondanza, ricorrente in varie tradizioni antiche, come quella greca, corrispondente nell’induismo al satya yuga. L’espressione italiana ricalca il latino aurea aetas.