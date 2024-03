Kid Yugi, testo e significato di “Ex Angelo”, tredicesima traccia dell’album “I nomi del diavolo” feat. Sfera Ebbasta

Kid Yugi Ex Angelo testo e significato della tredicesima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music. Il brano è in featuring con Sfera Ebbasta.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Qui per l’acquisto della versione cd del disco e qui per quella in vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Kid Yugi ex angelo testo

Io non so niente vedo niente sono l’omertà Un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità

La voce diventa ragione io divento un’entità

Divento accidia gola ira invidia avidità

Se Oggi piovono diamanti domani c’è aridità

Drogati di denaro vittime di iniquità

Dipendenze differenze nelle possibilità

Ti vedo chiaramente se perdo lucidità

Ti cerco morbosamente se perdo felicità

I miei limiti peggiori le mie sole unicità

Ci uccidiamo all’unisono tra di noi compli- cità

Fai crollare le certezze tutta la solidità Solo due egoismi creano dell’unità

Che Interessi comuni fondano comunità Sono un ragazzo di strada disprezzo le infamità

Sono attratto dalla vita e dalla sua fatalità

Da beatitudine a ingratitudine

La solitudine sul mio trono di lacrime

La resa dei vincenti il tormento delle anime

La speranza che accompagna dalla culla alla lapide

I mostri nascosti nell’abside

Mi toglierai tutto proprio quando sarò all’apice

La voglia di sembrare forte il più forte

La consapevolezza di essere il più fragile

Specchio di vanità

Fammi carità

Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà

Quando accendi il led in cielo e spegni la città

Tu mi fai sentire il vuoto togli gravità

Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà

Dammi la verità solo la verità

Avvera tutti i sogni toglimi felicità

Fai sì che l’illusione poi non svanirà

Più mi cerchi più ti fuggo

Ti apro il cuore e ci frugo mi ci rifugio

Voltiamo pagina mettiamo un punto

Che in ciò che ho omesso ho detto tutto un po’ più di tutto

I sentimenti che sviluppo al ciglio del dirupo

Tutto il male che hai provato da quando mi hai conosciuto

Botte di topicida shot di cianuro

Resto pur sempre carne e alla fine ho ceduto

Il diavolo neonato l’angelo caduto

Scusa se ti ho detto il falso e poi l’ho ripetuto

Io lo so che in fondo non ti so mai piaciuto

Tutto il dolore ricevuto un po’ l’ho voluto

Sono il primo dei bugiardi non mi hai mai creduto

Nel mondo solo amore finto odio gratuito

Ora che incarno tutto quello che ho sempre temuto

Io non ho mai tremato svuota tutto il tamburo

Kid Yugi EX ANGELO significato del brano

Ex angelo: ‘Angelo caduto’: si indica un angelo decaduto dal suo stato di grazia e

per questo motivo allontanato dal Paradiso. Spesso tale esilio è una forma di punizione per aver disubbidito o essersi ribellato a Dio. Una delle prime fonti riguardanti l’angelologia e la demonologia è il profeta persiano Zarathustra, che avrebbe influenzato alcuni aspetti della religione ebraica e cristiana. Nel cristianesimo l’angelo caduto per eccellenza è Lucifero.

Accidia gola ira invidia avidità: i peccati capitali, sono un raggruppamento e una classifi- cazione dei vizi nell’ambito degli insegnamenti cristiani. Sebbene non siano direttamente menzionati nella Bibbia, esistono dei paralleli con le sette cose che Dio detesta nel Libro dei Proverbi. I comportamenti o le abitudini sono classificati in questa categoria se danno diret- tamente origine ad altre immoralità. Secondo l’elenco standard, i sette vizi capitali sono la superbia, l’avarizia, l’ira, l’invidia, la lussuria, la gola e l’accidia e possono essere catalogati in parallelo alle virtù alle quali si oppongono, cioè le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali.

Abside: l’abside’ è una struttura architetto- nica a pianta semicircolare o poligonale,parte di un edificio, spesso di una chiesa; l’abside è coper- ta da una volta, detta conca o catino absidale, che ha generalmente la forma di una semicupola.

Topicida: preparato velenoso usato per uccidere i topi.

Cianuro: Lo ione cianuro è un anione molecolare avente formula chimica (–):C N:. Questo ione è presente nei sali ionici dell’acido cianidrico HCN , come ad esempio nel cianuro di potassio con formula bruta KCN e come anione generato dalla dissociazione (protolisi) dell’acido cianidrico in soluzione acquosa.generalmente la forma di una semicupola.