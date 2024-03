Kid Yugi, testo e significato de “Ilva”, undicesima traccia dell’album “I nomi del diavolo”

Kid Yugi Ilva testo e significato dell’undicesima traccia del nuovo album del rapper fuori dall’1 marzo 2024 per EMI Records/Universal Music.

Qui sotto trovate il testo del brano e, a seguire, lo speciale glossario creato dall’artista.

Qui per l'acquisto della versione cd del disco e qui per quella in vinile

Kid Yugi Ilva testo

Se véde da lundáne nu’ fúme scúre,

tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

se véde da lundáne nu’

fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

Si vede da lontano una nuvola tossica

Una terra rossa e la mia gente che soffoca

Quaggiù la vita quanto costa voglio una risposta

Se tutto quello che ci uccide lo chiami risorsa

Denunce marce sbirri antisommossa la pelle riarsa di chi combatte una guerra già persa

Stretti in una morsa forza diamo fine a que- sta farsa forse ci meritiamo una fine diversa

E non so dove dio sia se è ricoperto da diossina

Che a cercarlo in questo cielo ci ho perso qualche diottria

Una volta da quel lato si vedeva una collina ora c’è il cielo aperto sulle scorie radioattive

se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

Si vede da lontano un fumo scuro

Così scuro che non brilla più la luce son rimasto al buio

Non vedo ad un palmo dal naso non c’è più nessuno

Non si scorge l’orizzonte non c’è alcun futuro

E anche in mezzo alle persone mi sento un po’ escluso

Perché ormai la legge legittima il sopruso Il potere perpetra l’abuso io mi sento stufo

Che se combatti un calcio in culo e poi vieni rinchiuso

I bambini hanno imparato che è normale

Perché gli hanno insegnato a non amare

Vincere e sognare soffrire e arrancare

Perdere e combattere vivere o mangiare

se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce se véde da lundáne nu’ fúme scúre, tánda scúre cá nò brílle cchiú nà lúce

Kid Yugi ILVA significato del brano

Terra rossa: polvere di Particolato di tipo ferroso, di colorazione rossa, tristemente frequente nella città di Taranto e provincia, in particolare nel quartiere popolare “Tamburi”, dovuta alla fuoriscita di materiale tossico dall’EX ILVA.

Diossinar: classe di composti organici etero- ciclici, noti per la loro elevata tossicità.

Diottria: unità di misura del potere diot- trico di un sistema ottico, usato soprattutto in oculistica.