Irama dopo Sanremo esplora il mondo urban e hip hop nell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Il giorno in cui ho smesso di pensare è arrivato… esce oggi, 25 febbraio, il nuovo disco di inediti del cantautore.

Eclettico e capace di passare con credibilità dai tormentoni estivi ai brani più cantautorali, come la ballad Sanremese Ovunque Sarai e di affrontare con convinzione il mondo Urban, come dimostrato nelle recenti collaborazioni è proprio in questo mondo che l’artista si butta con il suo ultimo progetto discografico.

Irama Il giorno in cui ho smesso di pensare

Grazie anche al supporto e sodalizio eccellente con Shablo, presente in buona parte dell’album e che supervisiona a livello artistico l’intero progetto, al quale partecipano anche altri grandi producer come Giulio Nenna, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg William e molti altri, il nuovo album perfeziona ulteriormente il discorso con un sound contemporaneo e internazionale, che prende spunto dalle ultime tendenze USA, dalle nuove correnti europee passando dall’America Latina per arrivare alle super collaborazioni con alcuni tra i più importanti artisti italiani: Sfera Ebbasta, Guè, Rkomi, Lazza ma anche con Epoque e con la star mondiale Willy William.

La voce di Irama, graffiante e incisiva come non mai, è l’assoluta protagonista de Il giorno in cui ho smesso di pensare. Cliccate sui brani per testi e significato delle canzoni.