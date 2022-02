Irama: testo e significato di “Goodbye” decima traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Goodbye testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Goodbye è la decima traccia del disco.

Irama Goodbye significato

Goodbye, fatta esclusione per il brano presentato in gara al Festival, è la power ballad del nuovo progetto discografico del cantautore. Un brano delicato e struggente che racconta l’abbandono da parte della persona amata.

IRAMA GOODBYE TESTO

(di Giuseppe Colonnelli, Irama, Luca Faraone, Shablo

Prod. Shablo&Faraone)

Mi ama ancora e se non mi ama uccide

Da anni sono in coma e non mi fanno uscire, ok

E i miei si sparano ma non si separano

Sto dentro un baratro, stretto come un barattolo

E canta ancora, ma se canto uscite

Tanto sul mio palco c’è soltanto bile se

Gli occhi non piangono, forti di qualche farmaco

E neanche ti parlano se

Ti guiderò dove non ho neanche più un filo di voce

Vomiterò quella che sei dentro ad un’altra canzone

Gli occhi si bagnano dove non si tagliano e lasciali su di me

E prendimi da bere, sì prendilo poi vai

Senza nemmeno mai dirmi goodbye

Lascia che il resto mi uccida da dentro e nemmeno lo sai

Prendimi da bere sì prendilo e poi vai

Sputami addosso il dolore che c’hai

Chissà se, chissà se stai bene

Ed ora che fa male, male

Ed io non so che fare

Fare finta che hai distrutto un legame

Dimmi se anche a te fa male, rispondi

E passerà, dimmi passerà ma non basteranno i sogni

Non mi calmerà

Sparami alla testa o non passerà

Spegneremo questo incendio davvero ti strapperò dal petto quei demoni

Balleremo in cielo saremo lì

Parlami, dimmi chi

Dimmi chi sei, non so dove sei

Ma non lasciarmi da solo

Ti guiderò dove non ho neanche più un filo di voce

Vomiterò quella che sei dentro ad un’altra canzone

Gli occhi si bagnano dove non si tagliano e lasciali su di me

E prendimi da bere, sì prendilo poi vai

Senza nemmeno mai dirmi goodbye

Lascia che il resto mi uccida da dentro e nemmeno lo sai

Prendimi da bere sì prendilo e poi vai

Sputami addosso il dolore che c’hai

Chissà se, chissà se stai bene

Nei tuoi brividi cadrò

Sento che ci abbracciano

Chissà se, chissà se stai bene