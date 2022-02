Irama: testo e significato di “Como te Llamas” duetto con Willy William contenuto ne “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Como te Llamas testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Como te Llamas è la quinta traccia del disco e vede il cantautore collabora con l’artista francese Willy William.

Irama Como te llamas significato

Atmosfere latin/urban per questa canzone interpretata insieme con la superstar francese Willy William (famoso in tutto il mondo per la celeberrima hit Mi Gente di J Balvin).

Italiano, inglese, spagnolo e francese si mescolano in questa canzone che racconta di una notte d’amore e di festa.

IRAMA COMO TE LLAMAS TESTO

(di Eugenio Maimone, Federico Mercuri, Federico Sambugaro, Giordano Cremona, Giuseppe Colonelli, Irama, Leonardo Grillotti, Willy William

Prod. Merk&Kremont)

Faccio pensieri su come ti chiami

Vuoi che ti leghi ma entrambe le mani

Sento che vieni come uno tsunami

Da Medellín fino a Dubai

That, I like it that bad, move it I like it that bad

I can feel, I can love

Flow italiano from the block

Dentro ogni città da Parigi a Lima e Bogotà

C’è una musica che fa

Cresce e lascerà le radici

I can feel, I can love

Flow italiano from the block

Como te llamas

Dime tu nombre no te preocupes

Dime a qué país representas

Esta noche vamos a romper la discoteca

Ale, ale, ale

Como te llamas

Questa notte vamos a romper la discoteca

Sento il volume della voce che si alza

Tutto il quartiere dai palazzi che si affaccia

Ale, ale, ale

Ale, ale, ale

Aqui hay fiesta, pura candela

Conmigo, saca tu bandera

Balenciaga, Gucci con Prada

Mucho dolar en la cartera

Hoy, estoy a lado tuyo

Hasta en la noche, tu y yo

Baby si tu sientes frìo

Tengo una receta. Ale ale

Como te llamas

Questa notte vamos a romper la discoteca

Sento il volume della voce che si alza

Tutto il quartiere dai palazzi che si affaccia

Ale, ale, ale

Como te llamas

Questa notte vamos a romper la discoteca

Sento il volume della voce che si alza

Tutto il quartiere dai palazzi che si affaccia

Ale, ale, ale

Sono bohémien sotto les étoiles

Sopra di me brinda e beve champagne

Per la famille non finirà una musica che fa