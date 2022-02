Irama: testo e significato di “Una lacrima” duetto con Sfera Ebbasta contenuto ne “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Una lacrima testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Una lacrima è la terza traccia del disco che vede per la prima volta Irama collaborare con Sfera Ebbasta.

Irama UNA LACRIMA significato

Il pop urban all’ennesima potenza in una canzone in cui il cantautore si rivolge ad una sua ex, ad una storia che ormai è andata avanti e che non può più tornare, o forse sì?

IRAMA UNA LACRIMA TESTO

(di Sfera Ebbasta Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Irama, Naicok Fuentes, Nicolò Scalabrin, Charlie Charles, Umberto Odoguardi

Prod. da Junior K)

Una lacrima

Se penso a te non mi calmerà

E se piangerai

Sarà per me, ma non servirà

Piangi ripensando a me

Riguardando vecchie foto

Le tieni ancora sul cell

Dici le cancello dopo

Non puoi fidarti di lui

Pure il suo orologio è finto

Come da un po’ il tuo sorriso baby

Copro le lacrime dietro questi Cartier

Ho preso quel che avevo anche quando non lo avevo e l’ho diviso con te

Ora richiami eh

Ma è troppo tardi e

No non è più lo stesso e scende

Una lacrima

Se penso a te non mi calmerà

E se piangerai

Sarà per me, ma non servirà

Mentre corri da me

Nuoti nelle lacrime, dici non è facile

Credi che lo sia per me?

Chiedi che non lo so che

Che poi mi diresti è una pessima scelta

Ma con lui non resti e ti vesti in fretta

So cosa ti compra e chi compra disprezza

Come se non fossi all’altezza

Scenderà una lacrima

Forse non ti calmerà

Scendi da una macchina ma non ho

Neanche un motivo per dirti che non me ne andrò

Sul tuo viso un lago

Che non si è mai asciugato

Ma ora dici ti amo mentre ci affoghiamo

Una lacrima

Se penso a te non mi calmerà baby

E se piangerai

Sarà per me, ma non servirà

Una lacrima

Se penso a te non mi calmerà baby

E se piangerai

Sarà per me, ma non servirà

Una lacrima

Una lacrima