Irama: testo e significato di “Iride” nona traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in feat. con Guè

Irama Iride testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Colpiscimi è la nona traccia del disco e vede Irama collaborare con Guè.

Irama IRIDE significato

Insieme a Guè in Iride Irama gioca con la melodia italiana e con le ritmiche caraibiche.

IRAMA IRIDE TESTO

(di Guè, Danny Bronzini, Giuseppe Colonnelli, Irama, Mace

Prod. Mace)

Sta notte non torno a casa, non me ne frega più

Mi chiedono chi è Irama?

Sicuro non sei tu

Mi fermano per strada ma senza le luci blu

Mi sciolgo come lava, sento il cuore che fa pum-pum-pum

Che importa chi c’era, mi importa chi non c’era più

Faccio la galera, faccia da galera c’hai tu

Un sorso a chi c’era e un sorso va a chi non c’è più

Sento una sirena

Ho un’ora d’aria che saluterò i miei

(Ma non c’è più)

Voglio una bara d’oro dentro i musei

(D’oro nel Louvre)

Tutta l’Italia e sulla scena del crimine

Scende la pioggia dentro l’iride, l’iride

In effetti la lente scura al chiuso mi tradisce

Ma lei lo sa meglio di me e capisce

G non riferisce la mia faccia come Ribéry Franck

Lei addosso alla G si come Givenchy certo

Non mi lancio sulle cripto ma li lancio sulle stripper yeah bitchcoin

Lei mi ama perché sono io è l’unico posto dove potrei recitare è solo in una streetcom

Nella mia iride c’è una regina come Iside

Fratellanza armata come Dillinger

Cristalli nella Fiji

E ti porterò a vedere quegli squali nel Tamigi

Ho un’ora d’aria che saluterò i miei

(Ma non c’è più)

Voglio una bara d’oro dentro i musei

(D’oro nel Louvre)

Tutta l’Italia e sulla scena del crimine

Scende la pioggia dentro l’iride, l’iride

Non so se sparerò

E se ti rivedrò

Tra le mie mani avrò soltanto te

Ho un’ora d’aria che saluterò i miei

(Ma non c’è più)

Voglio una bara d’oro dentro i musei

(D’oro nel Louvre)

Tutta l’Italia e sulla scena del crimine

Scende la pioggia dentro l’iride, l’iride