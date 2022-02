Irama: testo e significato di “Una cosa sola” settima traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” insieme a Shablo

Irama Una cosa sola testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Una cosa sola è la settima traccia del disco e vede Irama tornare a collaborare con colui che è diventato il direttore artistico del nuovo disco, Shablo.

Irama una cosa sola significato

Un brano che affonda le proprie intenzioni nel progressive R&B per una canzone che racconta un amore problematico nel pieno stile del cantautore.

IRAMA UNA COSA SOLA TESTO

(di Davide Totaro, Federica Abbate, Giuseppe Colonnelli, Irama, Luca Faraone, Shablo

Prod. Dat Boi Dee, Shablo&Faraone)

Seguo la discesa sulla linea della schiena

Lei mi toglie la catena ma come una sirena baciandomi mi annega

Mentre dice che mi ama

Che siamo una cosa sola

E grida dentro casa con la polizia che suona

Cosa resterà di una stanza vuota?

Ma non era mia la colpa, la bocca tua grida e non mi tocca

E il mio amico a cui non dare retta

Prende i soldi ed esce da una cella

Ma lei non capisce che ora ho fretta di prendere una scelta

Mentre dice che mi ama

Che siamo una cosa sola

E che mi aspetta a casa

Nuda sotto le lenzuola

Dice che mi chiama

Che vuole una cosa sola

Mi aspetta a casa e vuole me

E pure se mi sento libero mi sembra così ripido quel vuoto che c’ho in testa

E continuo a fare a pugni mentre litigo ma forse dovrei farlo con Dio

Ora che non penso ai soldi penso a noi

Perché non ho più problemi tranne i tuoi

E il tuo carattere che è pessimo a cui penserò

Sembra l’hai preso in prestito dai tuoi

Quella collana se vuoi puoi tenerla

Non è stato niente per averla

Ma anche se non fosse in madre perla resterà più vera di te

Mentre dice che mi ama

Che siamo una cosa sola

E che mi aspetta a casa

Nuda sotto le lenzuola

Dice che mi chiama

Che vuole una cosa sola

Mi aspetta a casa e vuole me

Forse ti sei calmata era solo una scenata tra mille puoi sentirle

Perdo le parole come fai a togliere la voce a chi non ce l’ha?

Fai il segno della croce perché la dignità l’hai persa te

Mentre dice che mi ama

Che siamo una cosa sola

E che mi aspetta a casa

Nuda sotto le lenzuola

Dice che mi chiama

Che vuole una cosa sola

Mi aspetta a casa e vuole me