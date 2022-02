Irama: testo e significato di “Moncherie” decima traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in duetto con Epoque

Irama Moncherie testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Moncherie è l’undicesima traccia del disco e vede il cantautore duettare con Epoque.

Irama moncherie significato

Le molteplici influenze internazionali del progetto trovano spazio in questo brano al fianco del nuovo talento italiano afrobeats Epoque. È forse la storia più sensuale tra quelle d’amore raccontate in questo album.

IRAMA MONCHERIE TESTO

(di Epoque, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Irama, Naicok Fuentes

Prod. Giulio Nenna)

Versa un’altra goccia

Scenderà come pioggia

Mon chérie mon chérie

Se mi sfiori così

Sento il freddo e le tue mani quanto sono fragili

Mon chérie mon chérie

Tu mi ucciderai così

Resterò dentro ai tuoi occhi come in fondo al mare

A vederti sola là noto l’eleganza

Mano nella mano ma mi gira la stanza

Barcolliamo un po’ qua e là come in una danza

Cameriere per me un’ambulanza

Non so niente di te

Non sai niente di me

Però dimmi perché se mi svuoterò in te tu ti svuoterai in me?

Me l’avevi detto ora nello specchio vedo il tuo riflesso

Non guardare, scusa papà

Mon chérie mon chérie

Se mi sfiori così

Sento il freddo e le tue mani quanto sono fragili

Mon chérie mon chérie

Tu mi ucciderai così

Resterò dentro ai tuoi occhi come in fondo al mare

Bevila tutta e non dirlo a papà

Non mi sono mai sentito così

Cammino in strada ma mi sento un gentiluomo

I miei problemi non mi meritano

Goccia, goccia scaverà

Doccia fredda la realtà

Quant’è che costa la mia libertà?

Versami un’altra chance

Tu sei tutto per me

Ed io niente per te

Però dimmi perché se mi sveglio alle tre non ricordo chi è?

Me l’avevi detto ora nello specchio vedo il tuo riflesso

Non guardare, scusa papà

Mon chérie mon chérie

Se mi sfiori così

Sento il freddo e le tue mani quanto sono fragili

Mon chérie mon chérie

Tu mi ucciderai così

Resterò dentro ai tuoi occhi come in fondo al mare

Bevila tutta e non dirlo a papà

Non mi sono mai sentito così

Cammino in strada ma mi sento un gentiluomo

I miei problemi non mi meritano

Je t’aime plus fort qu’hier, ce sera la haine demain

Cammino in strada ma mi sento un gentiluomo

I miei problemi non mi meritano